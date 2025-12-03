ΧΑ: Νέα δοκιμασία για τις 2.100 μονάδες

Η αντοχή των 2.100 μονάδων δοκιμάζεται εκ νέου στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Η αντοχή των 2.100 μονάδων δοκιμάζεται εκ νέου στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου οι συναλλαγές της Τετάρτης ξεκίνησαν με διαθέσεις ήπιας κατοχύρωσης κερδών, κυρίως στις τράπεζες, χωρίς να λείπουν ωστόσο και οι επιλεκτικές εισροές σε μεγάλη και μεσαία κεφαλαιοποίηση.

Με «πολυφωνία» στο ταμπλό, η ελληνική αγορά έχει βρεθεί και παραμένει στο άνω όριο του εύρος των 1.950-2.105 μονάδων στο οποίο συσσωρεύει εδώ και τέσσερις μήνες, ένα επίπεδο ωστόσο που την έχει δυσκολέψει ξανά στο πρόσφατο παρελθόν.

Αν και η συναλλακτική δραστηριότητα θα φθίνει, καθώς οδεύουμε προς την εορταστική περίοδο, ο κατά το δυνατόν ενισχυμένος τζίρος θα είναι απαραίτητο στοιχείο προκειμένου το επόμενο διάστημα να φανούν πιο καθαρά οι διαθέσεις της αγοράς, αν δηλαδή είναι έτοιμη για μια ανοδική διαφυγή.

Παρά το γεγονός ότι επιμέρους καταλύτες τροφοδοτούν το ενδιαφέρον για μεμονωμένους τίτλους, η Λεωφόρος Αθηνών ως σύνολο εξακολουθεί να διαμορφώνει τάση από το κλίμα στο εξωτερικό. Εκεί όπου, από τη μία, όλα δείχνουν ότι η Fed θα προχωρήσει σε μία ακόμα μείωση επιτοκίων στις 10 Δεκεμβρίου και, από την άλλη, η μεταβλητότητα στην αγορά των κρυπτονομισμάτων δοκιμάζει τα νεύρα επενδυτών και διαχειριστών.

Λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.098,99 μονάδες με απώλειες 0,42%, ενώ στο σύνολο του ταμπλό 50 μετοχές κινούνται ανοδικά, 41 υποχωρούν και 60 παραμένουν αμετάβλητες.

Μεγαλύτερες οι πιέσεις για τον τραπεζικό δείκτη, που υποχωρεί 0,75% στις 2.345,88 μονάδες. Στη σύνθεσή του, θετικό πρόσημο διατηρεί μόνο η CrediaBank (+0,13%), ενώ στον αντίποδα βρίσκεται η Eurobank με απώλειες 1,76% στα 3,52 ευρώ. Στο -0,80% η ΕΤΕ (€13,58), στο -0,39% η Τρ. Πειραιώς (€7,13), περί του 0,25% υποχωρούν οι Optima και Τρ. Κύπρου, ενώ σε οριακά αρνητικό έδαφος κινείται η Alpha Bank (-0,09%) στα 3,46 ευρώ.

Ο συνολικός τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 23,12 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €4,25 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Μικτή εικόνα στα large caps

Πέραν των τραπεζών, από τη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχωρίζει η νέα μεγάλη άνοδος για τη Viohalco στα 10,82 ευρώ (+3,44%), με την απόδοσή της από την αρχή του έτους να αγγίζει πλέον το 100%.

Αξιόλογα κέρδη και για τη Lamda Development που ενισχύεται 2,56% στα 7,22 ευρώ, ενώ ενισχυμένες 1,18% και 1,07% ακολουθούν οι ElvalHalcor και Cenergy αντίστοιχα. Με μικρότερα κέρδη διαπραγματεύονται οι μετοχές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,32%), ΔΑΑ (+0,30%), Jumbo (+0,22%), ΔΕΗ (+0,17%), Σαράντης (+0,16%) και Helleniq Energy (+0,12%). Αμετάβλητος στα 18,02 ευρώ ο ΟΠΑΠ.

Σε αρνητικό έδαφος, η Aegean υποχωρεί 0,71% στα 14 ευρώ, η ΕΥΔΑΠ 0,67% στα 7,40 ευρώ, ενώ με μικρότερες απώλειες ακολουθούν, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των Coca-Cola HBC (-0,56%), Metlen (-0,37%), Τιτάν (-0,33%) και Motor Oil (-0,27%).