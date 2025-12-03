Επιχειρήσεις | Ελλάδα

ΕΚΤΕΡ: Μειοδότης σε τρία νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 59 εκατ. ευρώ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΕΚΤΕΡ: Μειοδότης σε τρία νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 59 εκατ. ευρώ
Τα έργα έρχονται να προστεθούν σε ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων της τάξης των 130 εκατ. ευρώ περίπου.

Προσωρινός μειοδότης σε τρία νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 59 εκατ. ευρώ ανακηρύχθηκε η ΕΚΤΕΡ.

Ειδικότερα, η εταιρεία μειοδότησε:

  • στο έργο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΦΑΣΗ Δ1'-ΚΤΙΡΙΑ 1, 13 & ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ B΄», προϋπολογισμού €8,8 εκατ.
  • στο έργο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», προϋπολογισμού €18,4 εκατ. καθώς και
    στο έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», προϋπολογισμού €32,0 εκατ.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω έργα έρχονται να προστεθούν σε ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων της τάξης των €130 εκατ. περίπου, αναδεικνύοντας περαιτέρω τις θετικές προοπτικές της κατασκευαστικής δραστηριότητας της εταιρίας κατά τα επόμενα έτη.

Πλησιάζοντας προς το τέλος του έτους, με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται το 2026, καθώς η εταιρία βρίσκεται ενόψει πολλών και ιδιαίτερα σημαντικών εξελίξεων.

Αφενός, έχει υποβάλει τον σχετικό φάκελο και βρίσκεται εν αναμονή των εγκρίσεων για το εργοληπτικό πτυχίο της 7ης τάξης, η λήψη του οποίου θα της δώσει την δυνατότητα συμμετοχής σε δημόσια έργα χωρίς ανώτατο όριο προϋπολογισμού.

Παράλληλα, συμμετέχει ήδη σε διαγωνισμούς πολύ σημαντικών έργων όπως:

  • το mega project αποθηκών της ΠΑΕΓΑΕ, προϋπολογισμού περίπου €200 εκατ.
  • η ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη, προϋπολογισμού €40 εκατ. καθώς και
  • το ΣΔΙΤ για την υλοποίηση του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού άνω των €350 εκατ.

Τέλος, η εταιρία αναμένει και την γνωμοδότηση του ΣΤΕ, αναφορικά με την ανέγερση νέας υπερπολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας στην Πάρο, επένδυση ύψους €53 εκατ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επίδομα θέρμανσης: Τα SOS της τελευταίας στιγμής - Έρχεται η προκαταβολή

Πυρκαγιές: Ποιες περιοχές της Ελλάδας απειλούνται περισσότερο - Τι δείχνει ο Εθνικός Χάρτης Εκτίμησης Κινδύνου

Σούπερ μάρκετ: Τι τζίρο κάνουν οι δέκα μεγαλύτερες αλυσίδες στην Ελλάδα

tags:
ΕΚΤΕΡ
Υποδομές - Έργα
Κατασκευές
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider