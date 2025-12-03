Χορμόβα: Η δέσμευση της ΔΥΠΑ για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς παραμένει σταθερή

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, που καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ το 1992, δεν αποτελεί μια τυπική επέτειο. Είναι μια υπενθύμιση για το ποιοι είμαστε ως κοινωνία.

«Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, που καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ το 1992, δεν αποτελεί μια τυπική επέτειο. Είναι μια υπενθύμιση για το ποιοι είμαστε ως κοινωνία. Μας καλεί να αναστοχαστούμε τον βαθμό ανθρωπιάς και πολιτισμού μας, που αντανακλάται στον τρόπο με τον οποίο φροντίζουμε, ώστε όλοι, χωρίς εξαιρέσεις, να έχουν χώρο, φωνή και προοπτική», αναφέρει σε άρθρο της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Γιάννα Χορμόβα, Διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

«Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ευθύνη να οικοδομήσουμε μια κοινωνία ισότητας, συμπερίληψης και αλληλεγγύης είναι κοινή. Μια κοινωνία όπου κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως δυσκολιών, έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τις δεξιότητές του και να συμμετέχει ισότιμα στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

Η ΔΥΠΑ με επίκεντρο τον άνθρωπο

Η ΔΥΠΑ έχει θέσει ως σταθερή προτεραιότητα την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Η στρατηγική μας εστιάζει στη δημιουργία πραγματικών ευκαιριών απασχόλησης - όχι θεωρητικών δεσμεύσεων, αλλά απτών αποτελεσμάτων. Αυτό υπηρετούμε καθημερινά, με συνέπεια και πράξεις.

Προγράμματα με ουσιαστικό αντίκτυπο - Ενίσχυση της επαγγελματικής ένταξης

Τα τελευταία χρόνια, η ΔΥΠΑ υλοποιεί στοχευμένα προγράμματα που ανοίγουν νέους δρόμους για την απασχόληση των ΑμεΑ:

- Πρόγραμμα επιχορήγησης 10.000 ανέργων ευάλωτων ομάδων

Προϋπολογισμός 112 εκατ. ευρώ, παραμένει ανοιχτό και το 2025.

568 προσλήψεις ΑμεΑ μέχρι σήμερα, απόδειξη ότι η αγορά εργασίας ανταποκρίνεται.

- Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης 1.000 ΑμεΑ στους δήμους (2024)

Η επιτυχία του οδήγησε σε διπλασιασμό:

2.000 θέσεις, προϋπολογισμός 27 εκατ. ευρώ.

Ήδη, το 2025, έχουν καταγραφεί 1.778 προσλήψεις, ενώ έχουν δρομολογηθεί επιπλέον 500 νέες θέσεις για 'Ατομα με Αναπηρία στους δήμους όλης της χώρας το 2ο τρίμηνο του 2026.

Στήριξη δεξιοτήτων - όχι μόνο θέσεων εργασίας

Η ένταξη δεν εξαρτάται μόνο από τις θέσεις, αλλά και από τις δυνατότητες των ίδιων των ανθρώπων:

- Εκπαίδευση εργασιακών συμβούλων σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ.

- Ομάδες Συμβουλευτικής Ανέργων ΑμεΑ, με δύο συναντήσεις τον μήνα, που παρέχουν εξατομικευμένη υποστήριξη, ενδυνάμωση, προετοιμασία συνέντευξης και επαγγελματικό προσανατολισμό.

Συμμαχίες για μια κοινωνία δικαιωμάτων

Η ΔΥΠΑ υιοθέτησε τα τελευταία χρόνια μια στρατηγική εξωστρέφειας, που έχει ως στόχο όχι μόνο τη στήριξη των ΑμεΑ, αλλά και τη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας ισότητας και σεβασμού.

Μνημόνια συνεργασίας

- Με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας για την εργασιακή ένταξη κωφών και βαρήκοων συμπολιτών μας.

- Με το Εργαστήριο Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» για κοινές δράσεις σχετικά με νοητική αναπηρία και νευροαναπτυξιακές διαταραχές.

Ψηφιακή προσβασιμότητα χωρίς εμπόδια

Η ΔΥΠΑ δημιούργησε την πρώτη πλατφόρμα WCAG 2.1 AAA στην Ελλάδα: prosvasis.dypa.gov.gr. Μια καινοτόμα, πραγματικά συμπεριληπτική ψηφιακή πύλη.

Κοινωνικές δράσεις με ουσία

Ο κοινωνικός τουρισμός και τα κατασκηνωτικά προγράμματα με αυξημένη μοριοδότηση για ΑμεΑ στηρίζουν κάθε χρόνο χιλιάδες οικογένειες, ενισχύοντας την κοινωνική συμμετοχή και την ποιότητα ζωής.

2026: Νέα, πιο στοχευμένα προγράμματα

Η νέα χρονιά φέρνει ενίσχυση και επέκταση της προσπάθειας:

- Πρόγραμμα για ανέργους 30+ ευπαθών ομάδων

Συνολική ωφέλεια: 3.040 άτομα, εκ των οποίων 553 ΑμεΑ.

- Πρόγραμμα για ηλικίες 18-29 ετών

Αφορά 370 ωφελούμενους, εκ των οποίων 90 ΑμεΑ.

Σε αμφότερα προγράμματα, η επιχορήγηση για τα ΑμεΑ φτάνει τα 1.000 ευρώ/μήνα για 18 μήνες, εξασφαλίζοντας βιώσιμες θέσεις εργασίας και ουσιαστική στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Η δέσμευσή μας συνεχίζεται

Για τη ΔΥΠΑ, το δικαίωμα των Ατόμων με Αναπηρία στη ζωή, στην εργασία και στην αξιοπρέπεια δεν αποτελεί τυπική υποχρέωση. Είναι αξιακός πυρήνας της αποστολής μας.

Το 2026 συνεχίζουμε να επενδύουμε:

- σε πολιτικές ίσων ευκαιριών,

- στο ανθρώπινο πρόσωπο του κράτους,

- σε δράσεις που δίνουν πραγματικό νόημα στον όρο «συμπερίληψη».

Με συνέπεια, σχέδιο και σεβασμό, εργαζόμαστε για μια κοινωνία:

- που βλέπει,

- που ακούει,

- που αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους της.

Μια κοινωνία που κανέναν δεν αφήνει πίσω.

Μια κοινωνία που προχωράει μαζί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ