Ευρωαγορές: Θετικά πρόσημα στο ταμπλό - «Βουτιά» 10% για την Hugo Boss

Ήπια κέρδη σημειώνουν οι δείκτες την Τετάρτη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με μόνο τον βρετανικό FTSE 100 να υστερεί σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς οι πτώση μετοχών εταιριών όπως η AstraZeneca, της BAT αλλά και των τραπεζών, κρατούν τον δείκτη οριακά σε κόκκινο έδαφος.

Συγκεκριμένα, ο Stoxx 600 ενισχύεται 0,21% στις 576,87 μονάδες, με τους περισσότερους σημαντικούς κλάδους και χρηματιστήρια να κινούνται στο πράσινο. Ο Eurostoxx 50 κερδίζει 0,34% στις 5.704 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη προσθέτει 0,31% στις 23.771 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει οριακό άνοδο 0,02% στις 8.076 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 χάνει 0,03% στις 9.699 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύεται 0,31% στις 43.489 μονάδες και στην Ισπανία ο δείκτης IBEX 35 κινείται στις 16.626 μονάδες, με +0,98%.

Η θετική εξέλιξη των περιφερειακών αγορών έρχεται μετά την ανάκαμψη των μεγάλων αμερικανικών δεικτών στη συνεδρίαση της Τρίτης και την άνοδο των αγορών Ασίας-Ειρηνικού κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε μία αντιστροφή του αρνητικού κλίματος που καταγράφηκε στην αρχή της εβδομάδας.

Τα χθεσινά κέρδη της Wall Street ήρθαν μετά την άνοδο των μετοχών τεχνολογίας, όπως της Nvidia, ενώ ειδικότερα η ανάκαμψη του bitcoin ήταν εκείνη που σκόρπισε τα περισσότερα χαμόγελα ανάμεσα στους επενδυτές, με το κορυφαίο κρυπτονόμισμα να πατάει πλέον γερά πάνω από τα 90.000 δολάρια, μία ημέρα αφού είχε καταγράψει την χειρότερη ημέρα του από τον Μάρτιο. Αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στις 92.866 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 2%.

Οι επενδυτές αξιολογούν την πιθανότητα ενός ράλι στο τέλος του έτους, καθώς παραδοσιακά οι συναλλαγές του Δεκεμβρίου σημειώνουν κέρδη με την αύρα του... Άι Βασίλη, αλλά και επειδή ο Νοέμβριος ήταν ένας ιδιαίτερα απαισιόδοξος και γεμάτος αβεβαιότητα μήνας, κυρίως λόγω της συζήτησης γύρω από την φούσκα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Hugo Boss προειδοποίησε ότι οι πωλήσεις της θα πέσουν το επόμενο έτος καθώς θα ξεκινήσει μια στρατηγική αναθεώρηση, πριν επιστρέψει στην ανάπτυξη από το 2027, με αποτέλεσμα η μετοχή της να υποχωρεί πάνω από 10%. Η εταιρεία αναμένει ότι τα κέρδη προ φόρων και τόκων θα κυμανθούν μεταξύ 300 εκατομμυρίων ευρώ και 350 εκατομμυρίων ευρώ το 2026, ενώ οι πωλήσεις θα μειωθούν βραχυπρόθεσμα λόγω ανάκαμψης το 2027.

Την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Versace ανακοίνωσε η Prada, σε ένα deal που αναμένεται να ταρακουνήσει το χώρο της μόδας. Η Prada υπέγραψε οριστική συμφωνία τον Απρίλιο για την εξαγορά της Versace από την αμερικανική Capri Holdings, έναντι περίπου 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η εξαγορά έγινε μετά την ακύρωση της πώλησης της Capri στην Tapestry λόγω ανησυχιών από τις ρυθμιστικές αρχές ανταγωνισμού. Ο γάμος των δύο ιταλικών οίκων θα δημιουργήσει έναν ιταλικό όμιλο ειδών πολυτελείας με κύκλο εργασιών άνω των 6 δισ. ευρώ ικανό να ανταγωνισθεί τους γίγαντες του τομέα LVMH και Kering.

Η Inditex, μητρική της Zara, ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών για την έναρξη του τέταρτου τριμήνου, καθώς ανακοίνωσε αύξηση των πωλήσεων κατά 10,6% τον Νοέμβριο, αφού δέχτηκαν ώθηση από την Black Friday. Ο γίγαντας του fast-fashion ανακοίνωσε επίσης ισχυρά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο έως τις 31 Οκτωβρίου, με τις πωλήσεις να καταγράφουν άνοδο 8,4%, αγγίζοντας τα 9,8 δισ. ευρώ, υψηλότερα από τα 9,69 δισ. ευρώ που προέβλεπαν οι αναλυτές. Η μετοχή της Inditex καταγράφει άλμα πάνω από 8%, φτάνοντας σε υψηλό εννέα μηνών.

Οι αναλυτές στις ΗΠΑ αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον στην απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας για τα επιτόκια στις 10 Δεκεμβρίου.

Οι αγορές αποτιμούν μια πιθανότητα περίπου 89% για μείωση κατά την επερχόμενη συνεδρίαση, η οποία είναι πολύ υψηλότερη από τις πιθανότητες από τα μέσα Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.