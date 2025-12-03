Μπλόκα αγροτών: Πάνω από 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία, Κλειστή παραμένει η E.O. Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες σε όλη τη χώρα, παραμένοντας ανυποχώρητοι στα μπλόκα που έχουν στήσει για 4η μέρα.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες σε όλη τη χώρα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, παραμένοντας ανυποχώρητοι στα μπλόκα που έχουν στήσει για 4η μέρα σε Θεσσαλία, Μακεδονία, Ήπειρο και Έβρο και τα οποία ενισχύονται καθημερινά από νέα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα.

Κλειστή παραμένει από τους αγρότες η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, όπου έχουν παραταχθεί περίπου 1.000 τρακτέρ. Η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται μέσω παρακαμπτηρίων που έχουν οριστεί από την Τροχαία.

Στο σημείο φτάνουν συνεχώς νέα τρακτέρ, ενώ το επόμενο εικοσιτετράωρο αναμένονται επιπλέον αφίξεις, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή.

Οι αγρότες του Θεσσαλικού μπλόκου έχουν αποφασίσει να παραμείνουν στο σημείο, ενώ απευθυνόμενοι στην κυβέρνηση διεκδικούν λύσεις στα βασικά αιτήματα: το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων και την ανάγκη άμεσης καταβολής των ενισχύσεων.

Παράλληλα, οι αγρότες προετοιμάζονται για να πραγματοποιήσουν κινητοποίηση στο κέντρο της πόλης, αύριο, Πέμπτη, ενόψει της δίκης της 4ης Δεκεμβρίου για τους συναδέλφους τους που συνελήφθησαν στα πρόσφατα επεισόδια, με στόχο να εκφράσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, κτηνοτρόφοι της περιοχής πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία στην Κεντρική πλατεία Λάρισας, ρίχνοντας γάλα, άχυρα και καλαμπόκι μπροστά στο Δικαστικό Μέγαρο. Με αυτή την κίνηση θέλησαν να αναδείξουν τη δυσκολία της παραγωγής, το αυξημένο κόστος και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και να τονίσουν ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί ζωντανό και αναγκαίο κομμάτι της κοινωνίας.

Στην Καρδίτσα κλειστός παραμένει ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Στο συγκεκριμένο μπλόκο βρίσκονται 2.000 τρακτέρ σχηματίζοντας ουρά άνω των 2 χλμ.

Επίσης, σήμερα στήνεται νέο μπλόκο έξω από τον κόμβο Μεγαλοχωρίου Τρικάλων.

Συνολικά, μόνο στη Θεσσαλία βρίσκονται πάνω από 4.000 τρακτέρ στον δρόμο, αριθμός που αυξάνεται καθημερινά.

Στις 10.00 οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κορινθίας θα συγκεντρωθούν στον κόμβο του Κιάτου. Παραγωγοί και επαγγελματίες λαϊκών αγορών συγκεντρώνονται, αυτή την ώρα, στη λαϊκή της Τούμπας, στο ύψος της Αγίας Βαρβάρας και με μηχανοκίνητη πορεία θα κατευθυνθούν προς το Υπ. Μακεδονιας Θρακης.

Μάλγαρα: Αμετακίνητοι οι αγρότες – Νέες συνελεύσεις και ενισχύσεις

Στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Αθήνας, αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής κρατούν από την 1η Δεκεμβρίου κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Από χθες, στο πλευρό τους βρίσκονται αυτοκινητιστές με τα φορτηγά τους, ενώ σήμερα αναμένονται και ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι πραγματοποιούν 48ωρη απεργία έως το πρωί της Πέμπτης, στις 05:00.

Περίπου 300 τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Αθηνών. Οι αγρότες διανυκτερεύουν στο σημείο με αναμμένες φωτιές λόγω του ψύχους. Χθες το βράδυ οδηγοί φορτηγών με νταλίκες μετέβησαν στο σημείο εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους, τονίζοντας ότι μεταφέρουν τα προϊόντα των αγροτών.

Στις 10:00 το πρωί αναμένονται και ταξί, που θα πραγματοποιήσουν αυτοκινητοπομπή από το ΚΤΕΛ «Μακεδονία» προς τα διόδια, στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας τους.

Μπλόκα και στην Βόρεια Μακεδονία

Σε ισχύ παραμένει και το μπλόκο στο τελωνείο Ευζώνων, στα σύνορα Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο στήθηκε επίσης την 1η Δεκεμβρίου. Αγρότες του Δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς της εισόδου και της εξόδου, επιτρέποντας τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα και οχημάτων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι κινητοποιήσεις στο σημείο πραγματοποιούνται κυρίως το μεσημέρι και το βράδυ, με τρίωρες διακοπές κυκλοφορίας. Σήμερα αναμένονται στο σημείο και αγρότες από τα Γιαννιτσά Πέλλας, οι οποίοι αποφάσισαν χθες να συγκεντρωθούν στον κόμβο Παραλίμνης και στη συνέχεια να κινηθούν προς το τελωνείο.

Παραμένει (από 1/12) το μπλόκο στην είσοδο της Χαλκηδόνας, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, με τις κινητοποιήσεις να πραγματοποιούνται συνήθως τις μεσημβρινές ώρες και να περιλαμβάνουν τρίωρο αποκλεισμό.

Από την 1η Δεκεμβρίου, αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώνονται και στην είσοδο της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, ενώ, όπως αποφάσισαν στη χθεσινοβραδινή σύσκεψή τους, εντός της ημέρας θα κινηθούν προς τον κόμβο Νησελίου επί της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας.

Στον κόμβο Κουλούρας, επίσης στην Ημαθία, βρίσκονται από χθες (2 Δεκεμβρίου) αγρότες και κτηνοτρόφοι, χωρίς μέχρι στιγμής να προχωρούν σε αποκλεισμούς.

Νέα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στήθηκαν, χθες, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας, καθώς και στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, όπου συμμετέχουν και μελισσοκόμοι.

Στο μεταξύ, σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, αγρότες και κτηνοτρόφοι, αλλά και εκπρόσωποι άλλων εργατικών σωματείων του νομού Σερρών, σύμφωνα με απόφαση που έλαβαν σε χθεσινή τους συνέλευση θα συγκεντρωθούν στη διασταύρωση Λευκώνα και πρόθεσή τους είναι να φτάσουν το τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με την Βουλγαρία. Την ίδια στιγμή, άλλοι συνάδελφοί τους έχουν αποφασίσει να κινηθούν στον κόμβο Κερδυλλίων.

Συμβολικές δράσεις στη Λάρισα

Στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας, κτηνοτρόφοι έριξαν γάλα, άχυρο και καλαμπόκι μπροστά στο Δικαστικό Μέγαρο, δηλώνοντας οργή για τα συσσωρευμένα προβλήματα.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στον κόμβο Νίκαιας για να ενισχύσουν τα εκεί μπλόκα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ και ΑΠΕ-ΜΠΕ