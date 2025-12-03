Επιχειρήσεις | Ελλάδα

ΟΠΑΠ: Μετοχές αξίας 10,14 εκατ. ευρώ απέκτησε η Allwyn

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΟΠΑΠ: Μετοχές αξίας 10,14 εκατ. ευρώ απέκτησε η Allwyn
Συνολικά αποκτήθηκαν 566.826 μετοχές σε μέση τιμή 17,74 και 18,02 ευρώ, αντίστοιχα, με συνολικό τίμημα περίπου 10,14 εκατ. ευρώ.

Σε αγορές μετοχών της ΟΠΑΠ στις 1 και 2 Δεκεμβρίου προχώρησε η Allwyn, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης.

Συνολικά αποκτήθηκαν 566.826 μετοχές σε μέση τιμή 17,74 και 18,02 ευρώ, αντίστοιχα, με συνολικό τίμημα περίπου 10,14 εκατ. ευρώ.

H ανακοίνωση της ΟΠΑΠ

Η «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ανακοινώνει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και των σχετικών διατάξεων του ελληνικού δικαίου, ότι την 2 Δεκεμβρίου 2025 έλαβε γνωστοποίηση από την «Allwyn International AG», νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

– Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

– Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

– Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

σχετικά με τις κατωτέρω συναλλαγές επί μετοχών της Εταιρείας.

Την 1 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 278.143 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 17,7392 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 4.934.034,31 ευρώ. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).

Την 2 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 288.683 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,0204 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 5.202.183,13 ευρώ. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επίδομα θέρμανσης: Τα SOS της τελευταίας στιγμής - Έρχεται η προκαταβολή

Πυρκαγιές: Ποιες περιοχές της Ελλάδας απειλούνται περισσότερο - Τι δείχνει ο Εθνικός Χάρτης Εκτίμησης Κινδύνου

Σούπερ μάρκετ: Τι τζίρο κάνουν οι δέκα μεγαλύτερες αλυσίδες στην Ελλάδα

tags:
ΟΠΑΠ
Allwyn
Μετοχές
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider