Η φον ντε Λάιεν φιλοξενεί αύριο τη Συμβουλευτική Επιτροπή Νέων της Προέδρου

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, οι συμβουλές των νέων θα τροφοδοτήσουν απευθείας το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλέον σημαντικά ζητήματα και πολιτικές.

Αύριο, στις Βρυξέλλες, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα φιλοξενήσει την πρώτη συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Νέων της Προέδρου (President’s Youth Advisory Board).

Η πρώτη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής θα είναι αφιερωμένη στην ασφαλή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ οι συζητήσεις θα αξιοποιηθούν στο έργο της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τα παιδιά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη σύσταση της οποίας ανακοίνωσε η Πρόεδρος στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2025.

Η συμβουλευτική επιτροπή φέρνει σε επαφή τους εκπροσώπους από τα εθνικά συμβούλια νεολαίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης -που εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων νεολαίας και τοπικών και περιφερειακών συμβουλίων- με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας.

Οι εκπρόσωποι επιλέχθηκαν από την Επιτροπή μεταξύ των προταθέντων από τα εθνικά συμβούλια νεολαίας, όπως αυτά ορίστηκαν από τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας. Θα παρίστανται επίσης εκπρόσωποι από υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ χώρες.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Νέων της Προέδρου είναι μια βασική πρωτοβουλία που είχε ανακοινωθεί στις πολιτικές κατευθύνσεις 2024-2029 από τη ίδια της πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

