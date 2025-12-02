Ζελένσκι: Πιο κοντά από ποτέ στον τερματισμό του πολέμου - Καταλήξαμε με τις ΗΠΑ σε σχέδιο 20 σημείων

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης τον τερματισμό του πολέμου, όχι απλώς μια προσωρινή παύση των εχθροπραξιών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι αναμένει να ακούσει νέα από τους Αμερικανούς διαπραγματευτές μόλις ολοκληρώσουν τις συναντήσεις τους στην Μόσχα για την ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Μιλώντας κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Δουβλίνο, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί ξανά με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από το πόσο επιτυχείς θα είναι στην Μόσχα οι συνομιλίες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης τον τερματισμό του πολέμου, όχι απλώς μια προσωρινή παύση των εχθροπραξιών, καθώς αναμένονταν εκπρόσωποι των ΗΠΑ στο Κρεμλίνο για συνομιλίες για την Ουκρανία.

«Κοινός μας στόχος είναι να τερματίσουμε τον πόλεμο, όχι απλώς να επιτύχουμε μια παύση των μαχών. Μια αξιοπρεπής ειρήνη είναι απαραίτητη», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ιρλανδία, αναφέρθηκε κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου, στην σημασία που έχει οι αποφάσεις για την τύχη της Ουκρανίας να λαμβάνονται ανοιχτά και με την συμμετοχή της.

«Το ζήτημα δεν συνίσταται στην πολυπλοκότητα της λήψης αποφάσεων. Εκείνος που είναι σε θέσει να τις πάρει, θα τις πάρει. Είμαι σε θέσει να πάρω αποφάσεις. Σημασία έχει όλα αυτά να ληφθούν δίκαια και ανοιχτά, ώστε να μην υπάρχει κανένα παιχνίδι πίσω από τις πλάτες της Ουκρανίας, ώστε τίποτα να μην αποφασιστεί χωρίς της Ουκρανία για μας, για το μέλλον της Ουκρανίας» μεταδίδει το Interfax Ukraina.

«Το έγγραφο της Γενεύης «βελτιώθηκε» μετά τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ»

Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές έχουν βελτιώσει ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας που αναπτύχθηκε στη Γενεύη κατά τις πρόσφατες συνομιλίες τους στη Φλόριντα, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας πως η Ουκρανία επιθυμεί όπως οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της αναμιχθούν περισσότερο στη διαδικασία.

Το Κίεβο δέχεται πίεση για μια υπό την υποστήριξη των ΗΠΑ ειρηνευτική προσπάθεια που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση του Ζελένσκι προσπαθεί να αποκρούσει την πίεση αφότου η Ουάσινγκτον παρουσίασε ένα σχέδιο τον περασμένο μήνα που προσυπέγραφε πολλές από τις κύριες απαιτήσεις της Ρωσίας.

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι συζήτησαν τις προτάσεις των ΗΠΑ πριν από μία και πλέον εβδομάδα στη Γενεύη, και συναντήθηκαν ξανά για νέες συνομιλίες προχθές, Κυριακή, στη Φλόριντα.

«Η εργασία βασίστηκε στο έγγραφο της Γενεύης, και αυτό το έγγραφο έχει βελτιωθεί», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

A detailed briefing by the Ukrainian delegation following all their meetings in the United States. We discussed in person the matters that cannot be addressed over the phone.



Rustem Umerov and participants in the negotiations in Florida reported on the key points raised by the… pic.twitter.com/FIMDjtUfXp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 2, 2025

«Οι διπλωμάτες μας εργάζονται δραστήρια με όλους τους εταίρους προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ευρωπαϊκές χώρες και άλλοι συμμετέχοντες στον Συνασπισμό των Προθύμων εμπλέκονται ουσιαστικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων», πρόσθεσε αναφερόμενος στην ομάδα των χωρών που προσφέρθηκαν να συνδράμουν την άμυνα της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο

Στο Κρεμλίνο Γουίτκοφ και Κούσνερ για τη συνάντηση με τον Πούτιν

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του προέδρου, ο Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντηθούν σήμερα στη Μόσχα με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν για συνομιλίες που αποσκοπούν στην εξεύρεση τρόπου για να μπει τέλος στην πιο θανατηφόρα σύγκρουση που μαίνεται στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον οποίο η κυβέρνησή του χαρακτηρίζει «λουτρό αίματος» και «πόλεμο δι' αντιπροσώπων», αλλά οι προσπάθειές του για ειρήνευση, ανάμεσα στις οποίες και σύνοδος κορυφής με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, δεν έχουν μέχρι στιγμής τελεσφορήσει.

Την ίδια στιγμή, έγινε γνωστό πως ουκρανική αντιπροσωπεία ενδέχεται να συναντηθεί αύριο Τετάρτη με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, μετά τις συνομιλίες που θα έχουν σήμερα στη Μόσχα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια υψηλόβαθμη ουκρανική πηγή.

«Η ουκρανική πλευρά (…) δεν το αποκλείει και είναι έτοιμη» για μια τέτοια συνάντηση, είπε στο AFP ο αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, η συνάντηση θα μπορούσε να γίνει στις Βρυξέλλες, όπου αύριο θα συνεδριάσουν οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ