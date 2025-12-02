Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στο Μαξίμου

Η σύσκεψη θα γίνει με αφορμή την Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, με τον πρωθυπουργό να έχει κάνει λόγο για μία «πραγματικά ιστορική» συμφωνία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11:00 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με τη Νίκη Κεραμέως και εκπροσώπους των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων στο Μέγαρο Μαξίμου. Η σύσκεψη θα γίνει με αφορμή την Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, με τον πρωθυπουργό να έχει κάνει λόγο για μία «πραγματικά ιστορική» συμφωνία που υπεγράφη μετά από 7 μήνες εντατικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι μπορεί να μπαίνουμε σε εορταστική περίοδο, όμως η δουλειά της κυβέρνησης δεν σταματά, και αναφερόμενος στην πρόσφατη κοινωνική συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, τόνισε ότι συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έγινε από κεντροδεξιά κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός εξήγησε αναλυτικά το «πώς φτάσαμε έως εδώ».

«Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει πετύχει τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας στην Ευρώπη, με 500.000 νέες θέσεις εργασίας. Αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό από 650 σε 880 ευρώ και τον μέσο μισθό κατά 28%. Θεσπίσαμε και εφαρμόσαμε ένα πάγιο αίτημα της ΓΣΕΕ, την ψηφιακή κάρτα εργασίας, μετατρέψαμε σε Ανεξάρτητη Αρχή την Επιθεώρηση Εργασίας, αυξάνοντας εκθετικά τους ελέγχους, κατοχυρώσαμε νομοθετικά με ειδική φόρμουλα την ετήσια αύξηση του μισθού, διασφαλίζοντας το μέρισμα ανάπτυξης που πρέπει να λαμβάνουν όλοι οι εργαζόμενοι» επεσήμανε.

«Με αυτά τα θεμέλια, κάνουμε τώρα το επόμενο βήμα: την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, ώστε να καλύπτουν μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς -κάτι που αποτελεί ευρωπαϊκό κανόνα, αλλά στην Ελλάδα διαχρονικά υστερούσαμε. Η μεγαλύτερη ευελιξία στην επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ώστε να καλύπτουν περισσότερους κλάδους και εργαζόμενους θέτει ενιαίους κανόνες στην αγορά εργασίας, προσφέρει περισσότερη ασφάλεια και υψηλότερα εισοδήματα στον εργαζόμενο αλλά και σταθερότητα στον εργοδότη. Γι' αυτό και έχει σημασία αυτή η, επαναλαμβάνω, ιστορική συμφωνία εργοδοτών και εργαζόμενων, μαζί με τις κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας βέβαια που θα προστατεύουν μαζί με τα εισοδήματα των εργαζομένων και τις αντοχές ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε οι αυξήσεις μισθών να είναι εντός των ορίων των δυνατοτήτων τους και να οδηγούνται από την αύξηση του τζίρου, της κερδοφορίας και της παραγωγικότητάς τους. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους κοινωνικούς εταίρους για την ώριμη αυτή στάση τους» συμπλήρωσε.

Στις 16:00 ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο. Στις 19:30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Grant Thornton Consulting Νικόλαο Καραμούζη και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Grant Thornton, Βασίλη Καζά, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Future Unfold - Framing the Future of Technology», που διοργανώνει η Grant Thornton στο Μέγαρο Μουσικής.