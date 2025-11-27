ΧΑ: Ήπια κατοχύρωση κερδών, σε επαφή με τις 2.100 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Ήπια κατοχύρωση κερδών στη Λεωφόρο Αθηνών, με την ελληνική αγορά να προέρχεται από έξι διαδοχικές κερδοφόρες συνεδριάσεις.

Σε ήπιους τόνους οι συναλλαγές της Πέμπτης στη Λεωφόρο Αθηνών, με την ελληνική αγορά να προέρχεται από έξι διαδοχικές κερδοφόρες συνεδριάσεις, οι οποίες έχουν αποφέρει κέρδη 4,69% στον Γενικό Δείκτη, ενώ στο ίδιο διάστημα ο δείκτης των τραπεζών ενισχύεται 5,94%.

Τα κέρδη των προηγούμενων ημερών, που σε επίπεδο επιμέρους τίτλων είναι ακόμη υψηλότερα, δίνουν αφορμή για συγκρατημένες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, χωρίς η αγορά να χάνει την επαφή της με τα υψηλά 1,5 μηνός στα οποία έχει βρεθεί.

Οι τάσεις των μεγάλων χρηματιστηρίων του εξωτερικού είναι αυτή που συνεχίζει να διαμορφώνει κατά κύριο λόγο το κλίμα στο ελληνικό ταμπλό, το οποίο το προηγούμενο διάστημα έδειξε αξιοσημείωτη ωριμότητα και ανθεκτικότητα, «αναχαιτίζοντας» τις όποιες πιέσεις.

Αξιοσημείωτη επίσης η παρουσία ισχυρών «χεριών» που και χτες έγινε αισθητή, με προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας άνω των 70 εκατ. ευρώ.

Σήμερα, μετά τη νέα χθεσινή άνοδο στη Wall Street, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ήπια ανοδικά, με τον γερμανικό DAX στο +0,44% και τους FTSE 100 και CAC 40 σε οριακά θετικό έδαφος. Υπενθυμίζεται ότι οι αμερικανικές αγορές λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών θα παραμείνουν κλειστές σήμερα, ενώ την Παρασκευή θα κλείσουν νωρίτερα λόγω ημιαργίας, γεγονός που αναμένεται να έχει αντίκτυπο σε επίπεδο συναλλακτικής δραστηριότητας και στο ΧΑ.

Προς το παρόν, λίγο μετά τις 11:00, ο τζίρος στο ταμπλό διαμορφώνεται σε 20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €3,99 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στον FTSE Large Cap ξεχωρίζει η άνοδος 1,55% της ElvalHalcor, ενώ με κέρδη μικρότερα του 1% ακολουθούν οι ΟΠΑΠ (+0,80%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,57%), ΕΥΔΑΠ (+0,57%), ΔΑΑ (+0,49%), Metlen (+0,18%), Coca-cola HBC (+0,14%) και Cenergy (+0,13%). Αμετάβλητη τα €27,60 η Jumbo.

Στον αντίποδα βρίσκεται η ΕΤΕ με απώλειες 1,95%, περί του 1,3%-1,5% υποχωρούν οι Τρ. Πειραιώς και Helleniq Energy, ενώ άνω του 1% υποχωρούν και οι Eurobank (-1,02%) και Motor Oil (-1,03%). Σε αρνητικό έδαφος, μεταξύ άλλων, και οι ΔΕΗ (-0,78%), Τιτάν (-0,66%), Alpha Bank (-0,58%) και ΟΤΕ (+-0,40%).

Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.097,05 μονάδες με απώλειες 0,47%, αν και στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών βρέθηκε να ενισχύεται έως τις 2.111,88 μονάδες.

Πτωτικά και ο τραπεζικός δείκτης, με απώλειες 1,13% τις 2.350,30 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 49 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 45 που υποχωρούν και 57 που παραμένουν αμετάβλητες.