Κακοκαιρία Adel: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου - Σε «Red Code» ακόμη 2 περιφέρειες

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία Adel που πλήττει με σφοδρότητα πολλές περιοχές της χώρας, με τον κρατικό μηχανισμό να λαμβάνει ολοένα περισσότερα προληπτικά μέτρα.

Σήμερα, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, συγκάλεσε την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την εξέλιξη της κακοκαιρίας σήμερα Πέμπτη 27/11/2025 και αύριο Παρασκευή 28/11/2025.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

1) Σήμερα Πέμπτη βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές , ωστόσο ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα, στη Λακωνία, καθώς και στην Κεντρική Μακεδονία (Νομοί Σερρών και Χαλκιδικής), την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

2) Αύριο Παρασκευή συνεχίζεται η κακοκαιρία στη χώρα μας, ωστόσο στη δυτική Ελλάδα ο καιρός θα γίνει γρήγορα άστατος. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά πολύ ισχυρά στην ανατολική Μακεδονία τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα.

Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) θα επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού προκειμένου να πραγματοποιήσουν άμεσα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Τέλος, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, θα εκδώσει σήμερα κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» για τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα).

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία σήμερα και αύριο

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ, σήμερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Αύριο, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι

δ. στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.