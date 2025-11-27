Ειδήσεις | Διεθνή

Στην Τουρκία ο πάπας Λέων για την πρώτη επίσκεψή του στο εξωτερικό

Πάπας Λέων ΙΔ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο αμερικανός πάπας έφθασε στις 12:20 (τοπική ώρα, 11:20 ώρα Ελλάδας) στην Άγκυρα.

Ο πάπας Λέων ΙΔ' έφθασε σήμερα στην Τουρκία για μια τετραήμερη επίσκεψη, αρχίζοντας το πρώτο διεθνές ταξίδι της παπικής θητείας του που θα τον οδηγήσει στη συνέχεια στο Λίβανο, γνωστοποίησε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που επιβαίνει στο παπικό αεροπλάνο.

Ο αμερικανός πάπας έφθασε στις 12:20 (τοπική ώρα, 11:20 ώρα Ελλάδας) στην Άγκυρα. Το απόγευμα πρόκειται να συναντήσει εκεί τον ισλαμοσυντηρητικό πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και να εκφωνήσει λόγο ενώπιον των αρχών και του διπλωματικού σώματος, πριν μεταβεί το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Πάπας
Εκκλησία
Βατικανό
Τουρκία
