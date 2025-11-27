Netflix: Το Stranger Things «έριξε» την πλατφόρμα

Η πασίγνωστη πλατφόρμα streaming ήταν εκτός λειτουργίας για περίπου μία ώρα για αρκετούς χρήστες.

«Φρενίτιδα» προκαλεί η κυκλοφορία της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του «Stranger Things», αφού οι λάτρεις της επιτυχημένης σειράς επιστημονικής φαντασίας κατάφεραν να «ρίξουν» την πλατφόρμα του Netflix.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η πασίγνωστη πλατφόρμα streaming ήταν εκτός λειτουργίας για περίπου μία ώρα για αρκετούς χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες το βράδυ της Τετάρτης.

Υπήρξαν λιγότερες από 800 αναφορές για το πρόβλημα στις 8:45 μ.μ. ET, σε σύγκριση με τις 14.290 αναφορές που καταγράφηκαν νωρίτερα την ίδια μέρα, σύμφωνα με το Downdetector, το οποίο παρακολουθεί τις διακοπές λειτουργίας χρησιμοποιώντας πολλαπλές πηγές.

«Ορισμένοι χρήστες αντιμετώπισαν ένα σύντομο πρόβλημα με το streaming σε τηλεοπτικές συσκευές, αλλά η υπηρεσία αποκαταστάθηκε για όλους τους λογαριασμούς μέσα σε πέντε λεπτά», ανέφερε η Netflix.

Η Netflix έχει κατατάξει το «Stranger Things» ως την τρίτη πιο δημοφιλή αγγλόφωνη σειρά παγκοσμίως. Η πολυαναμενόμενη σεζόν ήταν προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει στις 8 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) την Τετάρτη.

Η πλατφόρμα έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν διακοπές λειτουργίας κατά τη διάρκεια σημαντικών εκδηλώσεων, όπως ο αγώνας πυγμαχίας μεταξύ Mike Tyson και Jake Paul και το ριάλιτι σόου «Love is Blind», που μεταδόθηκε ζωντανά.