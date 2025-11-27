ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα άμεση κλήση του «Φραπέ» στην εξεταστική - Βίαιη προσαγωγή ζητά η αντιπολίτευση

«Ο κ. Ξυλούρης θα κληθεί ως μάρτυρας να καταθέσει για όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν και διερευνά η επιτροπή μας», είπε ο πρόεδρος της επιτροπής Α. Νικολακόπουλος, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα.

Την εκ νέου κλήση για κατάθεση στον παραγωγό Γιώργο Ξυλούρη, αποφάσισε η εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Νωρίτερα, ο εισηγητής της ΝΔ Μ. Λαζαρίδης είχε πει ότι «μετά τη χθεσινή κατάθεση του (παραγωγού) κ. Αντωνοπούλου και τις αποκαλύψεις που έγιναν από την πλευρά της ΝΔ για τις σχέσεις του στενού συνεργάτη και φίλου του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κ. Ξυλούρη, και την οικογένειά του, η κυβερνητική πλειοψηφία προτείνει: να κληθεί εκ νέου, άμεσα, ο κ. Γιώργος Ξυλούρης, σε συνέχεια της πρώτης του κλήσης, όπου με πρωτοβουλία της ΝΔ εστάλη στην ελληνική Δικαιοσύνη, [. . .] για να μας καταθέσει κι εκείνος τί γνωρίζει για τις σχέσεις του με τον κ. Αντωνόπουλο και γενικότερα με το σύστημα του ΠΑΣΟΚ, στα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ». Ξεκαθάρισε επίσης ότι εάν δεν προσέλθει εκ νέου ο κ. Ξυλούρης, εκτός του ότι θα σταλεί και πάλι από την επιτροπή μας στον αρμόδιο εισαγγελέα, ώστε να κριθεί για το γεγονός ότι δεν έρχεται στην επιτροπή μας, «η κυβερνητική πλειοψηφία επιφυλάσσεται για τα επόμενα βήματα, με το βασικότερο να απομένει η βιαία προσαγωγή του».

«Μας κάνει τρομερή εντύπωση αυτή η αλλαγή της ΝΔ», είπε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μ. Αποστολάκη, σημειώνοντας ότι «οι ευαισθησίες της ΝΔ σε σχέση με τον κ. Ξυλούρη είναι σε συνάρτηση με την επιδιωκόμενη σύνδεσή του με το υποτιθέμενο σύστημα ΠΑΣΟΚ [. . .] Θα ήτανε πιο θεσμικό η κυβερνητική πλειοψηφία να συναινέσει στην βίαιη προσπροαγωγή του κ. Ξυλούρη», είπε η κ. Αποστολάκη, με τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Β. Κόκκαλη να σημειώνει ότι η επιτροπή έχει δικαίωμα και κλήτευσης και διαταγής για βίαιη προσαγωγή μάρτυρα. Με το αίτημα βίαιης προσαγωγής συμφώνησαν και οι βουλευτές των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Τέλος, ο Α. Νικολακόπουλος είπε ότι κοινή βούληση όλων είναι να προσέλθει ο μάρτυρας Ξυλούρης. «Κάθε μάρτυρας έχει την υποχρέωση της μαρτυρίας και όποιος δεν προσέρχεται θα υφίσταται τις συνέπειες του νόμου. Είναι ένας ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους μάρτυρες, που θα έρθουν το επόμενο διάστημα».

ΣΥΡΙΖΑ: Παίζουν ακόμα καθυστερήσεις για τον Φραπέ»

«Αφού μεθόδευσε με προκλητικό τρόπο την προστασία του Γιώργου Ξυλούρη, προκαλώντας την κατακραυγή της ελληνικής κοινωνίας, τώρα η κυβερνητική πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής δηλώνει ότι "επιφυλάσσεται" ακόμα και για τη βίαιη προσαγωγή του, σε περίπτωση που ο εν λόγω μάρτυρας δεν αποδεχτεί τη νέα του κλήτευση στην Επιτροπή», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Εκτιμούν επίσης ότι στην κυβερνητική πλειοψηφία «συνεχίζουν να παίζουν καθυστερήσεις και να αντιμετωπίζουν τη Βουλή σαν τσιφλίκι τους. Η ΝΔ γνώριζε και η αντιπολίτευση κατέστησε σαφές ότι η επίκληση εκ μέρους του "γαλάζιου" κομματάρχη του δικαιώματος της σιωπής και της μη αυτοενοχοποίησης ήταν παντελώς αβάσιμη. Έπρεπε να έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα βίαιης προσαγωγής του. Η τήρηση των νόμων και του Κανονισμού της Βουλής δεν επαφίεται στους πολιτικάντικους υπολογισμούς του Μεγάρου Μαξίμου. Επαναλαμβάνουμε το αυτονόητο αίτημά μας για την άμεση έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής του κ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή», καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.