Σταθερός ο χρυσός, με το «βλέμμα» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Μικρή μεταβολή σημείωσε η τιμή του χρυσού την Πέμπτη καθώς οι επενδυτές επέλεξαν να μείνουν στο περιθώριο λίγο πριν τον τρίτο γύρο συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν για τα πυρηνικά στη Γενεύη, περιμένοντας τυχόν σημάδια πως οι διαπραγματεύσεις μπορεί να αμβλύνουν τη γεωπολιτική ένταση.

Μικρή μεταβολή σημείωσε η τιμή του χρυσού την Πέμπτη καθώς οι επενδυτές επέλεξαν να μείνουν στο περιθώριο λίγο πριν τον τρίτο γύρο συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν για τα πυρηνικά στη Γενεύη, περιμένοντας τυχόν σημάδια πως οι διαπραγματεύσεις μπορεί να αμβλύνουν τη γεωπολιτική ένταση.

Η τιμή του συμβολαίου του χρυσού, παραδόσεως Απριλίου, σημείωσε πτώση 0,5%, στα 5.198,20 δολάρια.

«Ο χρυσός και το ασήμι προσπαθούν να ξεπεράσουν τα επίπεδα αντίστασης των 5.200 και 90 δολαρίων αντίστοιχα, αλλά δεν έχουν καταφέρει να διατηρήσουν κέρδη μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, αυξάνοντας τους κινδύνους υποχώρησης σε περίπτωση που κλειστεί μια βραχυπρόθεσμη γεωπολιτική συμφωνία», εκτιμά η Razan Hilal αναλύτρια αγοράς στο FOREX.com.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας εάν η Ουάσινγκτον διαχωρίσει τα «πυρηνικά και τα μη πυρηνικά ζητήματα», δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι το χάσμα που χωρίζει τις δύο πλευρές πρέπει να μειωθεί κατά τη διάρκεια ενός τρίτου γύρου συνομιλιών στη Γενεύη.

«Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς θα εξελιχθεί αυτός ο τρίτος γύρος συνομιλιών. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, νομίζω ότι υπάρχει αρκετή αβεβαιότητα αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Peter Grant, αντιπρόεδρος και ανώτερος στρατηγικός αναλυτής μετάλλων στην Zaner Metals.

Δεδομένου ότι δεν έχει επιτόκιο, ο χρυσός θεωρείται ασφαλές μέσο αποθήκευσης αξίας σε περιόδους γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας. Ο Grant εξακολουθεί να αναμένει ότι η τιμή του «κίτρινου» μετάλλου θα σκαρφαλώσει προς τα 5.340,72 δολάρια και μετά στα 5.400 δολάρια, αν και δεν αποκλείει κάποιες σύντομες οπισθοχωρήσεις.

Στο μεταξύ, η τιμή του ασημιού υποχώρησε 2,4% στα 87,25 δολάρια ανά ουγγιά.