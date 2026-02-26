Ειδήσεις | Ελλάδα

ΟΣΕ: Αποκαταστάθηκε η βλάβη λόγω δολιοφθοράς στα καλώδια τηλεδιοίκησης μεταξύ των σταθμών Πλατέως και Αιγινίου

Εξειδικευμένα συνεργεία του ΟΣΕ εργάστηκαν εντατικά για την αποκατάσταση της βλάβης.

Αποκαταστάθηκε πλήρως η βλάβη στα καλώδια τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης, η οποία προκλήθηκε χθες το απόγευμα από ενέργειες αγνώστων, μεταξύ των σταθμών Πλατέως και Αιγινίου.

Η Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ) σε ενημέρωση της αναφέρει πως αμέσως μετά τον εντοπισμό της δυσλειτουργίας στο σημείο μετέβη κλιμάκιο τεχνικών για αυτοψία, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι η βλάβη προκλήθηκε από ενέργεια δολιοφθοράς σε καλωδιακές εγκαταστάσεις του δικτύου.

Εξειδικευμένα συνεργεία του ΟΣΕ εργάστηκαν εντατικά για την αποκατάσταση της βλάβης. Κατόπιν της ολοκλήρωσης των εργασιών και των προβλεπόμενων ελέγχων ασφαλείας, τα συστήματα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης έχουν ήδη τεθεί σε κανονική λειτουργία.

Τέλος, η Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού.

