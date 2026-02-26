Οι ρωσικές αρχές εξετάζουν τον αποκλεισμό πρόσβασης στο Telegram από τις αρχές Απριλίου

Το Telegram είναι ένα εξαιρετικά δημοφιλές εργαλείο στη Ρωσία τόσο για δημόσιες όσο και για ιδιωτικές επικοινωνίες.

Οι ρωσικές αρχές αποφάσισαν ένα χρονοδιάγραμμα για τον αποκλεισμό πρόσβασης στην εφαρμογή Telegram και αυτό μπορεί να συμβεί στις αρχές Απριλίου, μετέδωσε σήμερα ο ειδησεογραφικός ιστότοπος RBC.

Το Telegram είναι ένα εξαιρετικά δημοφιλές εργαλείο στη Ρωσία τόσο για δημόσιες όσο και για ιδιωτικές επικοινωνίες, αλλά οι αρχές κατηγορούν τους ιδιοκτήτες της εφαρμογής ότι επιτρέπει να χρησιμοποιείται ως πλατφόρμα για παράνομο και εξτρεμιστικό περιεχόμενο.

Το Telegram απορρίπτει την κατηγορία αυτή, λέγοντας ότι η Ρωσία προσπαθεί να το περιορίσει προκειμένου να αναγκάσει τους ανθρώπους να στραφούν σε μια νέα κρατική εφαρμογή που ονομάζεται MAX.

Το RBC τόνισε ότι μέχρι τον Απρίλιο, το Telegram θα είναι διαθέσιμο μόνο στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία.

Στρατιωτικές πηγές, πολεμικοί ανταποκριτές και πολιτικοί έχουν δηλώσει ότι τα ρωσικά στρατεύματα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην εφαρμογή, όχι μόνο για την επικοινωνία με τις οικογένειές τους στην πατρίδα τους, αλλά και για επιχειρησιακούς σκοπούς.