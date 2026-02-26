Πετρέλαιο: Άνοδος τιμών εν μέσω κρίσιμων συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν και γεωπολιτικού ρίσκου

Ανοδικά κινήθηκαν τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, καθώς οι αγορές αξιολογούν τον αντίκτυπο που έχουν οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, στις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια του αργού τύπου Brent ενισχύθηκαν κατά 1,43 δολάρια ή 2,02%, φθάνοντας στα 72,28 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κατέγραψε άνοδο 1,17 δολαρίων ή 1,79%, στα 66,59 δολάρια το βαρέλι.

Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας έδειξαν ότι τα αμερικανικά αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 16 εκατ. βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα – η μεγαλύτερη άνοδος των τελευταίων τριών ετών – γεγονός που υπό κανονικές συνθήκες θα ασκούσε πιέσεις στις τιμές.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της UBS Giovanni Staunovo, η αδυναμία στη φυσική αγορά πετρελαίου της Βόρειας Θάλασσας επιβαρύνει το κλίμα, ενώ οι επενδυτές επικεντρώνονται στην έκβαση του τρίτου γύρου συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν. Η φυσική αγορά της Βόρειας Θάλασσας αποτελεί τη βάση τιμολόγησης για το Brent.

Από την αρχή του 2026, τα συμβόλαια πετρελαίου έχουν ενισχυθεί περίπου 15%, καθώς οι ανησυχίες για ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αντισταθμίζουν τις προσδοκίες για υπερπροσφορά. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ συναντήθηκαν σήμερα με ιρανική αντιπροσωπεία στη Γενεύη.

Στο μέτωπο της προσφοράς, η Saudi Aramco και η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας φέρονται να αυξάνουν παραγωγή και εξαγωγές στο πλαίσιο εναλλακτικού σχεδίου, σε περίπτωση που ενδεχόμενο αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν διαταράξει τις ροές από τη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η συμμαχία OPEC+ –που περιλαμβάνει τα μέλη του OPEC και συμμάχους όπως η Ρωσία– αναμένεται να εξετάσει αύξηση της παραγωγής κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως τον Απρίλιο, ενόψει της αυξημένης θερινής ζήτησης και της ώθησης που προσφέρουν στις τιμές οι εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Το Brent είχε αγγίξει τη Δευτέρα το υψηλότερο επίπεδο από τις 31 Ιουλίου, καθώς οι ΗΠΑ ενίσχυσαν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, πιέζοντας το Ιράν να επανέλθει σε διαπραγματεύσεις για τον περιορισμό του πυρηνικού και βαλλιστικού του προγράμματος.

Μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να διαταράξει τις εξαγωγές του Ιράν – του τρίτου μεγαλύτερου παραγωγού εντός του OPEC – αλλά και άλλων χωρών της περιοχής. Όπως επισημαίνουν αναλυτές της ING, «η έκβαση των σημερινών συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν θα είναι καθοριστική για την κατεύθυνση των τιμών». Μια θετική εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε σταδιακή αποφόρτιση του γεωπολιτικού risk premium, το οποίο εκτιμάται ότι ανέρχεται σήμερα έως και 10 δολάρια ανά βαρέλι.