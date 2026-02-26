Wall Street: Κάτω ο S&P 500 χωρίς τη βοήθεια της Nvidia

H μετοχή της Nvidia έχασε πάνω από 5% παρά το γεγονός πως ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες για το δ' τρίμηνο.

Με αρνητικό πρόσημο ολοκλήρωσε τις συναλλαγές της Πέμπτης ο S&P 500, καθώς τα οικονομικά μεγέθη των Nvidia και Salesforce δεν κατάφεραν να δώσουν ώθηση στην ευρύτερη αγορά.

Ο δείκτης υποχώρησε 0,54%, κλείνοντας στις 6.908,86 μονάδες. Ο Dow Jones αντίθετα πρόσθεσε 17,05 μονάδες για να φτάσει στις 49.4999 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε πτώση 1,18%, στις 22.878,38 μονάδες.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,12% στις 49.539 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 υποχωρεί 0,5% στις 6.911 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει πτώση 1,17% στις 22.880 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Nvidia έχασε πάνω από 5% παρά το γεγονός πως ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες για το δ' τρίμηνο. Ειδικότερα, τα έσοδα του τεχνολογικού κολοσσού ανήλθαν στα 68,13 δισ. δολάρια αυξημένα κατά 73% από 39,3 δισ. δολάρια ένα χρόνο πριν, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για 66,2 δισ. δολάρια. Τα καθαρά κέρδη της Nvidia σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 43 δισ. δολάρια, ή 1,76 δολάρια ανά μετοχή, από 31,9 δισ. δολάρια, ή 1,30 δολάρια ανά μετοχή, κατά το ίδιο τρίμηνο πέρυσι. Παρολ'αυτά, σήμερα η μετοχή σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση της από τον Απρίλιο.

Πτωτικά κινήθηκαν και άλλες μετοχές εταιρειών του κλάδου των τσιπ, όπως οι Broadcom, Lam Research, Western Digital και Applied Material.

«Η αγορά βρίσκεται ξεκάθαρα σε φάση 'δείξ’ το στην πράξη' και η Nvidia δεν κατάφερε να αποδείξει κάτι με αυτά τα αποτελέσματα», σημείωσε ο Τομ Γκραφ, επικεφαλής επενδύσεων της Facet, μιλώντας στο CNBC, επισημαίνοντας τις ανησυχίες που υπάρχουν γύρω από τη συμφωνία της εταιρείας κατασκευής τσιπ με την OpenAI. «Η Nvidia βρίσκεται αντιμέτωπη με τον συνδυασμό πολύ υψηλών προσδοκιών που έχουν ήδη αποτιμηθεί στη μετοχή της, αλλά και μιας επιφυλακτικής αγοράς», πρόσθεσε. «Αυτό πιθανότατα θα οδηγήσει σε μια διαδρομή με έντονες διακυμάνσεις τουλάχιστον για τα επόμενα δύο τρίμηνα».

Από την άλλη, κέρδη 4,% κατέγραψε η μετοχή της Salesforce καθώς ανακοίνωσε αύξηση 12% στα έσοδα σε ετήσια βάση για το δ' τρίμηνο στα 11,2 δισ. δολάρια και καθαρά κέρδη που άγγιξαν τα 1,94 δισ. δολάρια από 1,71 δισ. δολάρια πέρυσι.

Τα θετικά πρόσημα επικράτησαν σε άλλους κλάδους όπως ο χρηματοοικονομικός, ο ενεργειακός και ο ακινήτων. Ανάμεσα στους νικητές οι μετοχές των JPMorgan Chase και CBRE Group.

Στα μάκρο της ημέρας, οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ενώ το ποσοστό της ανεργίας παρέμεινε σταθερό τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας.

Ειδικότερα, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 4.000 στις 212.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 21 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας. Σε έρευνα του Reuters, οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι θα ανέρχονταν στις 215.000 συνολικά.