Θεσσαλονίκη: Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος εκπροσώπου εταιρείας για περιβαλλοντική ρύπανση

Δικογραφία σε βάρος 42χρονου ημεδαπού, ιδιοκτήτη εταιρείας, για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Όπως επισημαίνεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, σύμφωνα με την έρευνα, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας, προέκυψε ότι τον Ιούνιο του 2025, ο 42χρονος, ως ιδιοκτήτης και οδηγός Ι.Χ. φορτηγού, με τη συνδρομή τρίτου ατόμου, προχώρησε σε ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) και μπαζών ανακαινίσεων, τα οποία μετέφερε στο όχημά του. Αντί να τα παραδώσει σε νόμιμα αδειοδοτημένη μονάδα για διαχείριση και ανακύκλωση, τα εγκατέλειψε σε περιοχή προκαλώντας ρύπανση.

Η ανεξέλεγκτη απόρριψη, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας, προκάλεσε υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με μεταβολή της γεωμορφολογίας του εδάφους και διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας, καθιστώντας την περιοχή ακατάλληλη για τις προοριζόμενες χρήσεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

