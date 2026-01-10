Ειδήσεις | Ελλάδα

Ηράκλειο: Κυνηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, πέφτοντας σε χαράδρα στην περιοχή Καστρί

Για τη διάσωση του στήθηκε επιχείρηση που συμμετείχαν 15 πυροσβέστες και στελέχη της ΕΜΑΚ που έσπευσαν με τέσσερα οχήματα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και εθελοντές.

Θανατηφόρος ήταν ο τραυματισμός του 27χρονου κυνηγού, που νωρίτερα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε σε χαράδρα στην περιοχή Καστρί του Δήμου Βιάννου.

Ο νεαρός φέρεται να είχε πάει για κυνήγι μαζί με συγγενικά του πρόσωπα και η χαράδρα στην οποία έπεσε, είχε βάθος 30-40 μέτρα. 'Αμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές και στήθηκε επιχείρηση για τη διάσωσή του. Σε αυτή συμμετείχαν 15 πυροσβέστες και στελέχη της ΕΜΑΚ που έσπευσαν με τέσσερα οχήματα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και εθελοντές. Τον 27χρονο μετέφερε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Βιάννου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

