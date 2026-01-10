Ειδήσεις | Ελλάδα

Συνεκπαίδευση φρεγάτας «Ύδρα» με την φρεγάτα Al Taif του Βασιλικού Ναυτικού της Σαουδικής Αραβίας

Συνεκπαίδευση PASSEX (Passing Exercise) της φρεγάτας «Ύδρα» με την φρεγάτα Al Taif του Βασιλικού Ναυτικού της Σαουδικής Αραβίας διεξήχθη στις 7 Ιανουαρίου, στη θαλάσσια περιοχή της κεντρικής Ερυθράς θάλασσας, δυτικά του λιμένα της Τζέντα.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, κατά τη διάρκεια της συνεκπαίδευσης εκτελέστηκαν γυμνάσια επικοινωνιών, προχωρητικών ελιγμών καθώς και προσεγγίσεων για ανεφοδιασμό, καθώς και πτήση του οργανικού ελικοπτέρου της φρεγάτας «Ύδρα».

Η συνεκπαίδευση, προστίθεται στην ανακοίνωση, συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής και μαχητικής ικανότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

