Ζελένσκι: Επικοινωνούμε με την αμερικανική πλευρά σε ημερήσια βάση

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο επικεφαλής Ουκρανός διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ συνομίλησε σήμερα με εκπροσώπους των ΗΠΑ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι ο επικεφαλής Ουκρανός διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ συνομίλησε σήμερα με εκπροσώπους των ΗΠΑ, καθώς το Κίεβο και η Ουάσινγκτον επιδιώκουν να συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο τερματισμού του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

“Συνεχίζουμε να επικοινωνούμε με την αμερικανική πλευρά, πρακτικά σε ημερήσια βάση”, έγραψε ο Ζελένσκι σε μία ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP