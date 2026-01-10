Ειδήσεις | Διεθνή

Ζελένσκι: Επικοινωνούμε με την αμερικανική πλευρά σε ημερήσια βάση

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ζελένσκι: Επικοινωνούμε με την αμερικανική πλευρά σε ημερήσια βάση
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο επικεφαλής Ουκρανός διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ συνομίλησε σήμερα με εκπροσώπους των ΗΠΑ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι ο επικεφαλής Ουκρανός διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ συνομίλησε σήμερα με εκπροσώπους των ΗΠΑ, καθώς το Κίεβο και η Ουάσινγκτον επιδιώκουν να συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο τερματισμού του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

“Συνεχίζουμε να επικοινωνούμε με την αμερικανική πλευρά, πρακτικά σε ημερήσια βάση”, έγραψε ο Ζελένσκι σε μία ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τα «ανοιχτά μέτωπα» σε οδικές συμβάσεις Παραχώρησης / ΣΔΙΤ

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι και πώς «κλειδώνουν» έκπτωση έως 20% στο λογαριασμό του 2026 - Ανοίγει η πλατφόρμα για τη δήλωση των ασφαλισμένων κατοικιών

Ποια ελληνικά νησιά κάνουν την δημογραφική ανατροπή - Δεν γνωρίζουν τι σημαίνει πληθυσμιακή συρρίκνωση

tags:
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ουκρανία
ΗΠΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider