Ιράν: Χάος στους δρόμους, φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς - Έτοιμος να βοηθήσει δηλώνει ο Τραμπ

Το καθεστώς κλιμακώνει την αντίδραση του. Σκηνές φρίκης στα νοσοκομεία. Συνεχίζεται η γενικευμένη διακοπή του διαδικτύου.

Οι διαδηλωτές στο Ιράν αψήφησαν το βράδυ του Σαββάτου τη φονική καταστολή από την κυβέρνηση της χώρας, βγαίνοντας στους δρόμους παρά τις αναφορές που υποδηλώνουν ότι εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από τις δυνάμεις ασφαλείας τις τελευταίες τρεις ημέρες.

Επαληθευμένα βίντεο και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων που είδε το BBC φαίνεται να δείχνουν ότι η κυβέρνηση κλιμακώνει την αντίδρασή της, ενώ συνεχίζεται μια γενικευμένη διακοπή του διαδικτύου.

🚨 BREAKING:



1.5-1.85 million Iranians are in the streets of Iran for #IranRevolution2026.

* 512 locations

* 180 cities

* All 31 provinces



America & Israel will intervene to stop the Islamic Khamenei regime from killing people.#Iran #Trump #Israel #USA #UK #Tehran #Australia pic.twitter.com/ZR3iErQ4AX — Bhāratavarṣam (@OriginsOfIndia) January 11, 2026

Ο γενικός εισαγγελέας της χώρας, Μοχάμαντ Μοβαχεντί Αζάντ, δήλωσε το Σάββατο ότι όποιος διαδηλώνει θα θεωρείται «εχθρός του Θεού» - αδίκημα που επισύρει τη θανατική ποινή.

Εκατοντάδες διαδηλωτές πιστεύεται ότι έχουν συλληφθεί από τότε που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις πριν από περισσότερες από δύο εβδομάδες.

Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που κάνουν λόγο για εκατοντάδες νεκρούς, αλλά είναι αδύνατη η διασταύρωση τους λόγω του επικοινωνιακού blackout που έχει επιβάλει το ιρανικό καθεστώς.

Dear president @POTUS

Thousands are being hurt, slaughtered by the regime in #Iran . The time to act is NOW. pic.twitter.com/ATXgACwFSR — Arash Hampay (@ahampay) January 11, 2026

Οι διαμαρτυρίες πυροδοτήθηκαν από τη ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού και έχουν εξαπλωθεί σε περισσότερες από 100 πόλεις και κωμοπόλεις σε όλες τις επαρχίες του Ιράν. Πλέον οι διαδηλωτές ζητούν τον τερματισμό της θεοκρατικής διακυβέρνησης του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο Χαμενεΐ έχει απορρίψει τους διαδηλωτές ως μια «συμμορία βανδάλων» που επιδιώκουν να «ευχαριστήσουν» τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η ιρανική κυβέρνηση έχει επιβάλει διακοπή του διαδικτύου σε μια προσπάθεια να σταματήσει τις διαδηλώσεις. Οι υποδομές δεδομένων του Ιράν ελέγχονται αυστηρά από το κράτος και τις αρχές ασφαλείας. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα εγχώριο εσωτερικό δίκτυο, με περιορισμένες συνδέσεις προς τον έξω κόσμο.

Τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση έχει σταδιακά περιορίσει την πρόσβαση στο παγκόσμιο διαδίκτυο. Ωστόσο, κατά το τρέχον κύμα διαδηλώσεων, οι αρχές για πρώτη φορά όχι μόνο διέκοψαν την πρόσβαση στο παγκόσμιο διαδίκτυο, αλλά και περιόρισαν σοβαρά το εγχώριο δίκτυο.

This is so powerful. The courage of the people of #Iran is awe-inspiring. pic.twitter.com/II3pp2Hyew — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) January 10, 2026

Τραμπ: Οι ΗΠΑ έτοιμες να βοηθήσουν

Το Σάββατο, ο Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Το Ιράν αντικρίζει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!»

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Τραμπ είχε ενημερωθεί για επιλογές στρατιωτικών πληγμάτων στη χώρα. Οι New York Times και η Wall Street Journal ανέφεραν ότι είχαν πραγματοποιηθεί σχετικές ενημερώσεις, με την Journal να τις περιγράφει ως «προκαταρκτικές συζητήσεις». Ανώνυμος αξιωματούχος δήλωσε στη WSJ ότι δεν υπήρχε «άμεση απειλή» για το Ιράν, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Πέρυσι, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ ανάρτησε αρκετές φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπέρ των διαδηλώσεων, γράφοντας: «Προς τον ιρανικό λαό: ο μακρύς σας εφιάλτης σύντομα θα φτάσει στο τέλος του».

Η «γενναιότητα και η αποφασιστικότητά σας να τερματίσετε την καταπίεσή σας» έχουν «γίνει αντιληπτές» από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, είπε. «Η βοήθεια έρχεται», πρόσθεσε στην ίδια ανάρτηση.

Νωρίτερα είχε δηλώσει: «Προς την ηγεσία του καθεστώτος: η βαρβαρότητά σας απέναντι στον μεγάλο λαό του Ιράν δεν θα μείνει αναπάντητη».

Ρεζά Παχλαβί: Δεν είστε μόνοι

Καθώς ξημέρωνε την Κυριακή στο Ιράν, ο Ρεζά Παχλαβί, ο εξόριστος γιος του τελευταίου σάχη (βασιλιά) του Ιράν, την επιστροφή του οποίου ζητούν οι διαδηλωτές, ανάρτησε ένα βίντεο στο X.

Η λεζάντα ανέφερε: «Να γνωρίζετε ότι δεν είστε μόνοι. Οι συμπατριώτες σας σε όλο τον κόσμο υψώνουν περήφανα τη φωνή σας… Ιδιαίτερα, ο πρόεδρος Τραμπ, ως ηγέτης του ελεύθερου κόσμου, έχει παρακολουθήσει προσεκτικά την απερίγραπτη γενναιότητά σας και έχει ανακοινώσει ότι είναι έτοιμος να σας βοηθήσει». Πρόσθεσε: «Ξέρω ότι σύντομα θα είμαι στο πλευρό σας».

Like this post if you stand with the Iranian people 🙏❤️#Iran #IranRevolution2026 pic.twitter.com/wfibfYElZd — ProveX (@_ProveX_) January 9, 2026

Ο Παχλαβί, που ζει στις ΗΠΑ, καλεί τον κόσμο να βγει στους δρόμους και έχει δηλώσει ότι προετοιμάζεται να επιστρέψει στη χώρα.

Ισχυρίστηκε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία αντιμετωπίζει «σοβαρή έλλειψη μισθοφόρων» και ότι «πολλές ένοπλες και δυνάμεις ασφαλείας έχουν εγκαταλείψει τις θέσεις τους ή έχουν παρακούσει εντολές για την καταστολή του λαού». Το BBC δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αυτούς τους ισχυρισμούς.

Ο Παχλαβί ενθάρρυνε τους πολίτες να συνεχίσουν να διαδηλώνουν το βράδυ της Κυριακής, αλλά να παραμένουν σε ομάδες ή με πλήθη και να μην «θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους».

Σκηνές φρίκης στα νοσοκομεία

Η Διεθνής Αμνηστία δήλωσε ότι αναλύει «ανησυχητικές αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν εντείνει την παράνομη χρήση φονικής βίας εναντίον διαδηλωτών» από την Πέμπτη.

Η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Υβέτ Κούπερ, δήλωσε ότι όσοι μιλούν ανοιχτά κατά της κυβέρνησης του Χαμενεΐ δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν «την απειλή βίας ή αντιποίνων».

Από το βράδυ της Παρασκευής, προσωπικό σε τρία νοσοκομεία δήλωσε στο BBC ότι είχε κατακλυστεί από τραυματίες. Η υπηρεσία BBC Persian επαλήθευσε ότι 70 σοροί μεταφέρθηκαν μόνο σε ένα νοσοκομείο στην πόλη Ραστ το βράδυ της Παρασκευής.

Το BBC Persian έχει επιβεβαιώσει τις ταυτότητες 26 ανθρώπων που σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά. Μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν επίσης σκοτωθεί, με μία οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ανεβάζει τον αριθμό στους 14.

Ένας εργαζόμενος σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη περιέγραψε «πολύ φρικτές σκηνές», λέγοντας ότι υπήρχαν τόσοι πολλοί τραυματίες που το προσωπικό δεν είχε χρόνο να κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ τα νεκροτομεία δεν διέθεταν αρκετό χώρο για τη φύλαξη των σορών.

«Περίπου 38 άνθρωποι πέθαναν. Πολλοί μόλις έφτασαν στα επείγοντα κρεβάτια… απευθείας πυροβολισμοί στα κεφάλια των νέων, αλλά και στις καρδιές τους. Πολλοί από αυτούς δεν πρόλαβαν καν να φτάσουν στο νοσοκομείο».

Ο εργαζόμενος στο νοσοκομείο είπε ότι οι νεκροί ή τραυματίες ήταν νέοι άνθρωποι. «Δεν μπορούσα να κοιτάξω πολλούς από αυτούς, ήταν 20-25 ετών».

Οι διαδηλώσεις αυτές είναι οι πιο εκτεταμένες από την εξέγερση του 2022, η οποία πυροδοτήθηκε από τον θάνατο υπό κράτηση της Μαχσά Αμινί, μιας νεαρής Κούρδισσας που είχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθών επειδή φερόταν να μη φορούσε σωστά το χιτζάμπ της.

Περισσότεροι από 550 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20.000 συνελήφθησαν από τις δυνάμεις ασφαλείας σε διάστημα αρκετών μηνών, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.