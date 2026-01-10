Ιρλανδία: Χιλιάδες αγρότες στους δρόμους κατά της συμφωνίας Mercosur

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «μη θυσιάζετε τις οικογενειακές φάρμες για τα γερμανικά αυτοκίνητα» και «ξεπούλημα».

Χιλιάδες Ιρλανδοί αγρότες, πολλοί από τους οποίους ταξίδεψαν σε όλη τη χώρα με τρακτέρ, διαδήλωσαν το Σάββατο κατά της εμπορικής συμφωνίας Mercosur της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού η πλειοψηφία των κρατών-μελών της ΕΕ έδωσε προσωρινά το πράσινο φως για τη μεγαλύτερη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου στην ιστορία της.

Οι αντίπαλοι της συμφωνίας, με επικεφαλής τη Γαλλία - τον μεγαλύτερο αγροτικό παραγωγό της ΕΕ - δεν κατάφεραν την Παρασκευή να πείσουν αρκετά άλλα κράτη-μέλη ότι η συμφωνία με τις χώρες της Νότιας Αμερικής θα πλημμύριζε την αγορά με φθηνά τρόφιμα και θα υπονόμευε τους εγχώριους αγρότες.

Υπό την πίεση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, των αγροτικών οργανώσεων και μελών του ίδιου του κυβερνητικού συνασπισμού, η ιρλανδική κυβέρνηση υποστήριξε ότι η συμφωνία στερείται δικλίδων ασφαλείας όσον αφορά - όπως λέει - τα χαμηλότερα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων στη Νότια Αμερική.

«Είναι απόλυτη ντροπή σε βάρος των αγροτών και των ανθρώπων που έφεραν την Ευρώπη εκεί όπου βρίσκεται σήμερα», δήλωσε ο Τζο Κίοχ, αγρότης από το κεντρικό χωριό Multyfarnham, στη διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε στη γειτονική πόλη Athlone.

«Θα οδηγήσει στο κλείσιμο ολόκληρης της υπαίθρου».

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «μη θυσιάζετε τις οικογενειακές φάρμες για τα γερμανικά αυτοκίνητα», «Οι δικές μας αγελάδες τηρούν τους κανόνες - γιατί όχι και οι δικές τους;» και «ξεπούλημα».

Η διαδήλωση, μεγάλη για τα ιρλανδικά δεδομένα, ακολούθησε παρόμοιες κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή στην Πολωνία, τη Γαλλία και το Βέλγιο.

Αν και η Ιρλανδία είναι μια μικρή εξαγωγική χώρα που επιδιώκει να διαφοροποιηθεί μειώνοντας την εξάρτησή της από την αγορά των ΗΠΑ, διαθέτει ισχυρούς κλάδους βοείου κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων, οι οποίοι αποτελούν σημαντικές πηγές απασχόλησης.

Οι αντίπαλοι της συμφωνίας έχουν εξασφαλίσει ορισμένες παραχωρήσεις και αποζημιώσεις για τους αγρότες της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει τη συμφωνία πριν αυτή τεθεί σε ισχύ και, όπως και η Γαλλία, η Ιρλανδία έχει δεσμευτεί να αγωνιστεί για την απόρριψή της, σε μια ψηφοφορία που ενδέχεται να είναι οριακή.

«Ο Ιρλανδός αγρότης βρίσκεται ήδη σε μεγάλο κίνδυνο. Είμαστε μια μικρή χώρα, δεν έχουμε μεγάλες εκμεταλλεύσεις και οι αγρότες δυσκολεύονται ήδη να εξασφαλίσουν εισόδημα από τη δουλειά τους», δήλωσε η Νίαμ Ο’Μπράιεν, αγρότισσα που ταξίδεψε από τη δυτική πόλη Athenry.

«Όμως το ζήτημα αφορά και την ποιότητα των τροφίμων που καταναλώνουμε. Έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο για τον αγρότη όσο και για τον καταναλωτή», πρόσθεσε.

