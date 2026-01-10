Χανιά: Άγνωστοι κατέστρεψαν ηλεκτρικά ποδήλατα του δήμου

Το βίντεο με υλικό από τα σημεία της καταστροφής θα δοθεί, σύμφωνα με τον δήμαρχο Χανίων, στην αστυνομία, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.

'Αγνωστοι δράστες κατέστρεψαν κάποια από τα νέα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με καταγγελία του δημάρχου Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη.

Ο δήμαρχος με δημόσια ανάρτησή του κάνει λόγο για 8 ποδήλατα τα οποία «μόλις είχαν δοθεί σε πιλοτική λειτουργία και μέσα σε ελάχιστο χρόνο καταστράφηκαν». Όπως τονίζει ο δήμαρχος τα ηλεκτρικά ποδήλατα τα προμηθεύτηκε «ο Δήμος Χανίων για την πόλη και τους ανθρώπους της. Και πληρώθηκαν από όλους μας».

Δήλωσε μάλιστα εξοργισμένος για το σκεπτικό των ανθρώπων αυτών επισημαίνοντας: «Και ναι, είμαι εξοργισμένος. Όχι μόνο για την καταστροφή, αλλά για τη νοοτροπία που κρύβεται πίσω της. Οι πόλεις δεν προχωρούν με βανδαλισμούς, που τους βλέπουμε πια όλο και πιο έντονα και δυστυχώς καθημερινά. Προχωρούν με συμμετοχή, σεβασμό και ευθύνη. Γιατί ό,τι είναι δημόσιο δεν είναι "κανενός". Είναι όλων μας. Αυτός ο "τύπος" πολίτη είναι δίπλα μας. Και είμαι βέβαιος πως κατηγορεί τους πάντες, εκτός από τον εαυτό του, για τα οποία προβλήματα της πόλης μας. Κρίμα».

Το βίντεο με υλικό από τα σημεία της καταστροφής θα δοθεί, σύμφωνα με τον δήμαρχο Χανίων, στην αστυνομία, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σημανδηράκης «ποδήλατα ηλεκτρικά που δεν πρόλαβαν καν να λειτουργήσουν να εξυπηρετηθούν πολίτες, καταστράφηκαν, ποδήλατα με τα οποία ως δημοτική αρχή προσπαθούμε να ενισχύσουμε την ποδηλατική κουλτούρα και την βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Δεν είναι στόχος μας να τιμωρήσουμε, όμως οφείλουμε να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί, οι ελάχιστοι ευτυχώς, που δεν υπολογίζουν και δε σέβονται τις προσπάθειες, την πρόοδο, τους συμπολίτες τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ