1,8 δισεκατομμύρια γυναίκες στον πλανήτη δεν έχουν νομική προστασία από τη διαδικτυακή βία

Στον διαδικτυακό κόσμο, όπου η πληροφορία ταξιδεύει με ασύλληπτη ταχύτητα, αναδύεται ένα φαινόμενο που υπονομεύει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και διαβρώνει τον κοινωνικό ιστό: η διαδικτυακή βία κατά των γυναικών. Καθημερινά, χιλιάδες γυναίκες εκτίθενται σε ένα περιβάλλον το οποίο, αντί να λειτουργεί ως πεδίο ελεύθερης έκφρασης και ισότιμης συμμετοχής, μετατρέπεται σε αρένα επιθέσεων, εκφοβισμού και συστηματικής απαξίωσης.

Από την ύπουλη εξάπλωση δυσφημιστικού περιεχομένου μέχρι τη στοχευμένη παρενόχληση που εργαλειοποιεί την «ανωνυμία» του διαδικτύου, η ψηφιακή βία αποτελεί ακόμα έναν εχθρό στη δημόσια παρουσία των γυναικών. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο που αντανακλά τις κοινωνικές ανισότητες με τρόπο ωμό και αδιαπραγμάτευτο, υπενθυμίζοντας ότι η τεχνολογική πρόοδος δεν συνοδεύεται πάντοτε από κοινωνική ευημερία και ωρίμανση. Για την ακρίβεια, μπορεί να συμβαίνει και το αντίθετο.

