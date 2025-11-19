Στον Κυρ. Πιερρακάκη «ποντάρουν» FT και Bloomberg για τον νέο επικεφαλής του Eurogroup

Χθες έγινε γνωστό ότι ο Πασκάλ Ντόναχιου αναμένεται να παραιτηθεί από τη θέση του υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας και του Προέδρου του Eurogroup για να αναλάβει τη θέση του Γενικού Διευθυντή στην Παγκόσμια Τράπεζα.

Την Τρίτη έγινε γνωστό ότι ο Πασκάλ Ντόναχιου αναμένεται να παραιτηθεί από τη θέση του υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας και του Προέδρου του Eurogroup για να αναλάβει τη θέση του Γενικού Διευθυντή στην Παγκόσμια Τράπεζα, μια κίνηση «έκπληξη» όπως την χαρακτήρισε το Reuters.

Σήμερα, άρθρα των Financial Times και Bloomberg, αναφέρουν πως ο Έλληνας υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, είναι ανάμεσα στους βασικούς διεκδικητές της θέσης που πλέον μένει ανοιχτή.

Σύμφωνα με τους FT, μεταξύ των κορυφαίων υποψηφίων είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός προϋπολογισμού του Βελγίου Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), ο οποίος μοιράζεται επί του παρόντος τα καθήκοντα σε επίπεδο Eurogroup με τον υπουργό Οικονομικών της χώρας Γιαν Τζάμπον.

Ο Βαν Πέτεγκεμ είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος για την προεδρία την προηγούμενη φορά, ωστόσο δεν θέλησε να είναι αντίπαλος του Ντόναχιου.

Όπως επισημαίνουν οι FT, o K. Πιερρακάκης προέρχεται επίσης από το συντηρητικό ΕΛΚ και με τους υπουργούς του ΕΛΚ να κατέχουν την πλειοψηφία των εδρών στο Eurogroup, είναι πιθανό να υποστηρίξουν έναν υποψήφιο από την κομματική τους οικογένεια.

Ωστόσο, όπως τονίζει το δημοσίευμα, αυτό δεν αποκλείει την περίπτωση να υπάρξει μια δεύτερη προσπάθεια από τον Κάρλος Κουέρπο, υπουργό Οικονομίας στην αριστερή κυβέρνηση της Ισπανίας, να διεκδικήσει την προεδρία. Ο Κουέρπο είχε αποσυρθεί από την κούρσα την προηγούμενη φορά μαζί με τον Σοσιαλδημοκράτη υπουργό Οικονομικών της Λιθουανίας Ριμάντας Σατζούς, όταν έγινε φανερό ότι ο Ντόναχιου θα κέρδιζε.

Ερωτηθείς για την παραίτηση Ντόναχιου, ο Κουέρπο τον ευχαρίστησε «για το έργο του στο τιμόνι του Eurogroup» και του ευχήθηκε «τα καλύτερα στις μελλοντικές του ευθύνες». «Πέρα από αυτό, θα υπάρξει χρόνος να μιλήσουμε για τη διαδοχή του Eurogroup», πρόσθεσε.