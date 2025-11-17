Μακρόν: Ο Ζελένσκι μπορεί να βελτιώσει το ιστορικό της Ουκρανίας στην καταπολέμηση της διαφθοράς

Ο δρόμος για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ απαιτεί μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου στην χώρα, δήλωσε ο Μακρόν κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ζελένσκι τον οποίο δέχθηκε στο Παρίσι σήμερα.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι είναι βέβαιος ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπορεί να βελτιώσει το ιστορικό της Ουκρανίας στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Ο δρόμος για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ απαιτεί μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου στην χώρα, δήλωσε ο Μακρόν κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ζελένσκι τον οποίο δέχθηκε στο Παρίσι σήμερα.

Την περασμένη εβδομάδα ο Ζελένσκι είχε ζητήσει την παραίτηση δύο υπουργών της κυβέρνησής του εν μέσω μίας έρευνας για φερόμενο σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων το οποίο προκάλεσε την οργή της κοινής γνώμης για την κυβέρνηση της χώρας.

Ο Μακρόν ανανέωσε την συμφωνία για την πώληση 100 μαχητικών αεροσκαφών Rafale που κατασκευάζει η γαλλική βιομηχανία Dassault Aviation.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι η γαλλική εταιρεία κατασκευής τρένων Alstom υπέγραψε συμφωνία ύψους περίπου 475 εκατομμυρίων ευρώ για να εφοδιάσει με μηχανές τρένων την ουκρανική εταιρεία σιδηροδρόμων.

Ζελένσκι : Η συμφωνία για τα Rafale και τα SAMP/T θα ενισχύσουν την άμυνα της Ουκρανία

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε από την πλευρά του ότι η συμφωνία που υπέγραψε η χώρα του με την Γαλλία για την παραλαβή 100 μαχητικών αεροσκαφών Rafale και οκτώ αντιαεροπορικών συστημάτων SAMP/T θα ενισχύσουν σημαντικά την άμυνά της ενάντια στην εισβολή της Ρωσίας.

Μιλώντας κατά την διάρκεια της κοινής ενημέρωσης στο Παρίσι, ο Ουκρανός πρόεδρος προσέθεσε ότι η Ουκρανία ενδέχεται μελλοντικά να αρχίσει την συμπαραγωγή μαχητικών Rafale και ελπίζει να συζητήσει με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν πώς θα επιταχυνθούν οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ