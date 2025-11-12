Deal σε άμυνα, οικονομία, ενέργεια και εκπαίδευση από Ελλάδα - Κύπρο: Το κοινό ανακοινωθέν

Κοινό ανακοινωθέν εξέδωσαν Ελλάδα και Κύπρος μετά την ολοκλήρωση της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου.

Κοινό ανακοινωθέν εξέδωσαν Ελλάδα και Κύπρος μετά την ολοκλήρωση της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου των δύο χωρών, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, υπό του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Δημοκρατίας της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη.

Στην 3η Διακυβερνητική Σύνοδο συμμετείχαν οι υπουργοί και υφυπουργοί των δύο κρατών αρμόδιοι για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Παιδείας, Υγείας, Μεταφορών, Περιβάλλοντος, Δικαιοσύνης και αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, Πολιτικής Προστασίας, Στεγαστικής Πολιτικής, Ψηφιακής Πολιτικής και Τεχνολογίας και Συντονισμού Κυβερνητικού Έργου.

«Σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών ανατροπών, αβεβαιότητας και αστάθειας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης επαναβεβαίωσαν τον κρίσιμο ρόλο των Διακυβερνητικών Συνόδων, για την έτι περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου και τη συμβολή στη διασφάλιση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο» αναφέρει μεταξύ άλλων το κοινό ανακοινωθέν.

«Το πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας είναι ευρύ και πολυεπίπεδο, καλύπτοντας θεσμικούς, αμυντικούς, οικονομικούς, ενεργειακούς και εκπαιδευτικούς τομείς. Εμβαθύνεται διαρκώς, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες προκλήσεις, με αποτελέσματα που έχουν πρακτικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών και στη σχέση τους με το κράτος» προστίθεται.