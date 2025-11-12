Πολιτική | Διεθνή

Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη

Οι εκπρόσωποι των δύο πλευρών δεν έχουν συναντηθεί πρόσωπο με πρόσωπο από τη συνάντηση της Κωνσταντινούπολης στις 23 Ιουλίου.

Η Ρωσία δηλώνει «έτοιμη για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τον αξιωματούχο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Αλεξέι Πολιτσούκ.

Σύμφωνα με το TASS, ο ρώσος αξιωματούχος δήλωσε ότι τούρκοι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένως προτείνει την επανάληψη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Η Ουκρανία απορρίπτει τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι είναι υπεύθυνη για την έλλειψη προόδου στην ειρηνευτική διαδικασία. Στη συνάντηση του Ιουλίου, η οποία διήρκεσε 40 λεπτά, η ουκρανική πλευρά πρότεινε συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν τον Αύγουστο.

Το Κρεμλίνο, ακολούθως, ανακοίνωσε ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να συναντήσει τον πρόεδρο της Ουκρανίας, αλλά μόνο στην Μόσχα, όρος που δεν έγινε δεκτός από το Κίεβο.

