Ιράν: Επιδιώκει μια «ειρηνική» συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα με τις ΗΠΑ

Το Ιράν δηλώνει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει μόνον ειρηνικούς σκοπούς.

Το Ιράν θέλει να επιτευχθεί μια «ειρηνική» συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα με τις ΗΠΑ για να επιλυθεί η εδώ και δεκαετίες διένεξη όσον αφορά το ζήτημα αυτό, αλλά δεν θα θέσει σε κίνδυνο την εθνική του ασφάλεια, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Σαΐντ Χατιμπζαντέχ.

Οι ΗΠΑ, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους και το Ισραήλ κατηγορούν την Τεχεράνη ότι χρησιμοποιεί το πυρηνικό της πρόγραμμα ως πρόσχημα για τις προσπάθειές της να αναπτύξει την ικανότητά της παραγωγής όπλων. Το Ιράν δηλώνει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει μόνον ειρηνικούς σκοπούς.

Τον Οκτώβριο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να κάνουν συμφωνία με το Ιράν όταν η Τεχεράνη θα είναι έτοιμη να το κάνει, προσθέτοντας ότι έχουν τείνει «χείρα φιλίας και συνεργασίας» στο Ιράν.

Η Ουάσινγκτον κατηγορείται από την Τεχεράνη ότι στέλνει αντιφατικά μηνύματα

Σε ομιλία του κατά το 12ο Στρατηγικό Διάλογο στο Αμπού Ντάμπι, ο Χατιμπζαντέχ σημείωσε ότι η Ουάσινγκτον στέλνει στην Τεχεράνη αντιφατικά μηνύματα σχετικά με τις συνομιλίες για το πυρηνικό της πρόγραμμα μέσω τρίτων χωρών.

Οι δύο χώρες είχαν πέντε γύρους συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης πριν από τον πόλεμο των 12 ημερών ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ τον Ιούνιο, στον οποίο συμμετείχε η Ουάσινγκτον πλήττοντας σημαντικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν.

Επαναλαμβάνοντας την άποψη της Τεχεράνης, ο Χατιμπζαντέχ κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για «προδοσία της διπλωματίας» ενώ οι συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα σταμάτησαν μετά τον πόλεμο του Ιουνίου.

Μεγάλα χάσματα παραμένουν μεταξύ των δύο πλευρών, όπως το ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου σε ιρανικό έδαφος, κάτι το οποίο οι ΗΠΑ θέλουν να μειωθεί στο μηδέν ώστε να ελαχιστοποιηθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου, ενώ η Τεχεράνη απορρίπτει το σχέδιο αυτό.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν απέρριψε το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων υπό απειλή

Την περασμένη εβδομάδα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο στα σημαντικά κρατικά ζητήματα, όπως η εξωτερική πολιτική και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, απέκλεισε το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ ενώ απειλείται.

«Η Τεχεράνη δεν επιδιώκει πυρηνικές βόμβες και (…) είναι έτοιμη να βεβαιώσει τον κόσμο γι’αυτό. Είμαστε πολύ περήφανοι για το εγχώριο πυρηνικό μας πρόγραμμα», κατέληξε ο Χατιμπζαντέχ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ