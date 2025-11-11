Μαρινάκης: Ο εσωτερικός έλεγχος είναι ηθική πυξίδα κάθε οργανισμού

«Είναι στρατηγικός ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, είναι ο άνθρωπος που βλέπει μπροστά, που αναδεικνύει ευκαιρίες βελτίωσης, που ενισχύει την ανθεκτικότητα απέναντι στις κρίσεις, έχει ουσιαστική αποστολή»

Ο ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών είναι ιδιαίτερα επίκαιρος, σε μια εποχή που οι ισορροπίες μεταβάλλονται, γεγονός που τον κάνει μόνιμο συνοδοιπόρο σε κάθε οργανισμό υποστήριξε κατά την ομιλία του ο Παύλος Μαρινάκης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στο ετήσιο συνέδριο του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (IIA Greece), που διεξάγεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Όπως επεσήμανε, «είναι στρατηγικός ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, είναι ο άνθρωπος που βλέπει μπροστά, που αναδεικνύει ευκαιρίες βελτίωσης, που ενισχύει την ανθεκτικότητα απέναντι στις κρίσεις, έχει ουσιαστική αποστολή». Εξάλλου, ο κ. Μαρινάκης έκανε ιδιαίτερη μνεία στην ύπαρξη του Ινστιτούτου ΙΙΑ Ελλάδος ως κομβικού στοιχείου για την ανάπτυξη του ρόλου του εσωτερικού ελεγκτή στη χώρα μας, έχοντας, όπως είπε, μετατρέψει την επιστήμη του εσωτερικού ελέγχου σε κινητήριο μοχλό της εταιρικής ωρίμανσης.

Επιπλέον, για τον ίδιο, σημαντική είναι η συμβολή των εσωτερικών ελεγκτών στη μεγαλύτερη κρίση παγκοσμίως, στην κρίση της παραπληροφόρησης, καθώς διανύουμε μια εποχή που ένα ψέμα μπορεί να επηρεάσει την εξωτερική πολιτική της χώρας. «Σε αυτή τη στιγμή ο δικός σας ρόλος είναι λυτρωτικός, είναι ρόλος απέναντι στην αλήθεια, συνδέεται άμεσα με την αξιοπιστία της πληροφορίας» τόνισε, προσθέτοντας ότι «ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να κατανοεί συμπεριφορές, να έχει διορατικότητα, η διαφάνεια δεν είναι στατική αξία, είναι διαρκής κατάκτηση».

Σε μια αποστροφή του λόγου του, δε, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση στηρίζει θεσμικά τον εσωτερικό έλεγχο και στο Δημόσιο τομέα, ήδη από το 2021, με τον σχετικό νόμο, μέσα από την καθολική εφαρμογή κάθε διεθνούς προτύπου, με κουλτούρα διαφάνειας και λογοδοσίας, καθιερώνοντας και την επιτροπή εσωτερικών ελεγκτών. Κλείνοντας, ανέφερε ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι «η ηθική πυξίδα κάθε οργανισμού».