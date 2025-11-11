Spitogatos: Συνεργασία με Eurobank για προσωπικά δάνεια

Πλέον, σε όλες τις αγγελίες αγοράς και μίσθωσης ακινήτων που προβάλλονται στο Spitogatos, εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα, μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για χορήγηση προσωπικού δανείου από την Eurobank.

Σε συνεργασία με την Τράπεζα Eurobank, για τη διευκόλυνση των χρηστών στα πρώτα τους βήματα προς το νέο τους σπίτι, προχωρά η πλατφόρμα αγγελιών ακινήτων Spitogatos.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, πλέον, σε όλες τις αγγελίες αγοράς και μίσθωσης ακινήτων που προβάλλονται στο Spitogatos, εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα, μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για χορήγηση προσωπικού δανείου από την Eurobank.

Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν άμεσα τα σημαντικά πρώτα έξοδα που ανακύπτουν κατά τη μετακίνηση σε νέο σπίτι, όπως η προκαταβολή ενοικίου, τα έξοδα μεσιτείας, τα έξοδα μετακόμισης, τα έξοδα μικροεπισκευών ή άλλες έκτακτες ανάγκες.

Επιλέγοντας να λάβει περαιτέρω πληροφορίες, ο χρήστης του Spitogatos θα ανακατευθύνεται μέσω υπερσυνδέσμου (link) στην ιστοσελίδα της Eurobank, όπου θα μπορεί να ενημερωθεί για τα διαθέσιμα προσωπικά δάνεια και, εφόσον το επιθυμεί, να υποβάλλει ηλεκτρονικό αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω e-Banking ή mobile-Banking για τη χορήγηση δανείου.

«Η δυνατότητα αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Spitogatos να προσφέρει στους χρήστες περισσότερα εργαλεία και ολοκληρωμένες λύσεις που διευκολύνουν κάθε στάδιο της διαδικασίας αναζήτησης ακινήτου», σημειώνεται στην ανακοίνωση.