Διστακτική άνοδος στο ΧΑ με ώθηση από βιομηχανικά blue chips

Μετά τη χθεσινή «ανάσα» η Λεωφόρος Αθηνών επιχειρεί, διστακτικά, να δώσει συνέχεια στην ανοδική κίνηση. Τιτάν, Cenergy και Aktor στην κορυφή των κερδών του FTSE Large Cap.

Upd. 11:38

Μετά τη χθεσινή «ανάσα» η Λεωφόρος Αθηνών επιχειρεί, διστακτικά, να δώσει συνέχεια στην ανοδική κίνηση.

Οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων συνεχίζονται, με Optima, Τρ. Κύπρου και την Aegean που ανακοινώνει μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, ενώ την Πέμπτη 13/11 αναμένονται τα μεγέθη των Helleniq Energy, ΟΤΕ και Austriacard. Με ενδιαφέρον αναμένεται επίσης σήμερα η παρουσίαση της Τιτάν για το νέο στρατηγικό πλάνο του ομίλου.

Πέραν των εταιρικών ανακοινώσεων, την Παρασκευή αναμένεται η ανακοίνωση της Fitch για το ελληνικό αξιόχρεο.

Με καταλύτες που περιορίζονται σε επίπεδο επιμέρους τίτλων, με το ενδιαφέρον εκτός συνόρων να περιορίζεται στο ενδεχόμενο άρσης του shutdown στις ΗΠΑ και με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ήπια ανοδικά (πλην Λονδίνου όπου ο FTSE 100 ενισχύεται άνω του 1%), η ελληνική αγορά πορεύεται ακόμη χωρίς κατεύθυνση. Για τον Γενικό Δείκτη, παραμένει ζητούμενο η διαφυγή από τη ζώνη συσσώρευσης στην οποία κινείται από τα μέσα Οκτωβρίου.

Λίγο μετά τις 11:30 ο ΓΔ βρίσκεται στις 2.028,85 μονάδες με άνοδο 0,66%, κινούμενος από την έναρξη των συναλλαγών με θετικό πρόσημο.

Παρεμφερής η κίνηση του τραπεζικού δείκτη που ενισχύεται 0,69% στις 2.270,28 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 65 μετοχές διαπραγματεύονται με κέρδη, έναντι 33 που υποχωρούν και 52 που διατηρούνται αμετάβλητες.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής στα 30,75 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €3,51 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Larce Cap, ο τίτλος της Τιτάν για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουνίου κινείται πάνω από τα 41 ευρώ, ενισχυμένος 2,71%. Κέρδη άνω του 2% καταγράφει και η Cenergy στα €15,22, ενώ η μετοχή της Aktor ακολουθεί ενισχυμένη 1,76% στα €9,24. Σε ποσοστό που ξεπερνά το 1% ενισχύονται επίσης οι Optima (+1,61%), Coca-Cola HBC (+1,33%), Τρ. Πειραιώς (+1,03%), Αlpha Bank (+1,01%) και Τρ. Κύπρου (+1,01%).

Με μικρότερα κέρδη ακολουθούν, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των Metlen (+0,90%), ΟΠΑΠ (+0,81%), ΕΥΔΑΠ (+0,74%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,61%), ΕΤΕ (+0,51%), ΟΤΕ (+0,49%) και ElvalHalcor (+0,32%). Ο τίτλος της Viohalco αμετάβλητος στα €9,49, όπως και της Σαράντης στα €12,56.

Σε αρνητικό έδαφος, μικρές απώλειες 0,45% για τον ΔΑΑ, καθώς και για τις ΔΕΗ (-0,24%), Motor Oil (-0,22%) και Aegean (-0,15%).