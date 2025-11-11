Σε νέες αγορές μετοχών της Metlen προχώρησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

Ο πρόεδρος και CEO της Metlen απέκτησε 10.000 μετοχές στην τιμή των 42,1525 ευρώ, με το συνολικό κόστος των αγορών να φτάνει τα 421.525 ευρώ.

Νέες αγορές μετοχών της Metlen πραγματοποίησε την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο επικεφαλής του Ομίλου προέβη σε αγορές μετοχών της εισηγμένης που υπερβαίνουν τα 6 εκατ. ευρώ στις τελευταίες συνεδριάσεις.