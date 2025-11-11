Shutdown και Fed «απογειώνουν» τον χρυσό σε υψηλό τριών εβδομάδων

Προσδοκίες για πιθανή άρση του shutdown των ΗΠΑ και διαφαινόμενη μείωση επιτοκίων από Fed τροφοδοτούν την άνοδο του πολύτιμου μετάλλου.

Διευρύνει τα κέρδη του ο χρυσός την Τρίτη σκαρφαλώνοντας σε υψηλό σχεδόν τριών εβδομάδων, υποστηριζόμενος από τις προσδοκίες ότι την πιθανή άρση του shutdown των ΗΠΑ που θα επανεκκινήσει την κοινοποίηση των αμερικανικών οικονομικών δεδομένων σε συνδυασμό με την πολυαναμενόμενη μείωση επιτοκίων από την Fed που συνεδριάζει στις 9/10-12.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύεται 0,5% στα 4.137,06 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας νωρίτερα φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από τις 23 Οκτωβρίου στα 4.148,75 δολάρια, εξακολουθώντας ωστόσο να βρίσκεται σημαντικά κάτω από το ρεκόρ των 4.381,21 δολαρίων που σημειώθηκε στις 20 Οκτωβρίου. Τα futures παράδοσης Δεκεμβρίου κερδίζουν 0,5% στα 4.143,80 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι στην αγορά αναρριχάται 0,5% στα 50,81 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα προσθέτει 1% στα 1.593,11 δολάρια και το παλλάδιο ισχυροποιείται 1,3% στα 1.433,36 δολάρια. Ο χρυσός κερδίζει έδαφος λόγω «της νέας επανεστίασης στις δημοσιονομικές ανησυχίες των ΗΠΑ, καθώς μία επαναλειτουργία της κυβέρνησης θα επέτρεπε τη χρηματοδότηση νέων δαπανών μέσω πρόσθετου δανεισμού», επεσήμανε ο Όλε Χάνσεν, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στη Saxo Bank.

Η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε κείμενο για την παράταση του υπό εκτέλεση προϋπολογισμού (continuing resolution, CR) για να τερματιστεί το μεγαλύτερο χρονικά shutdown στις ΗΠΑ, το οποίο είχε καθυστερήσει τις δημοσιεύσεις κρίσιμων οικονομικών δεδομένων, ενώ στη συνέχεια, η δράση θα μεταφερθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, όπου ο επικεφαλής, Μάικ Τζόνσον έχει δηλώσει ότι θα ήθελε να το ψηφίσει το συντομότερο δυνατό την Τετάρτη.

Παράλληλα, οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής της Fed παραμένουν διχασμένοι σχετικά με την πορεία των επιτοκίων, δυσκολεύοντας την αποστολή του Τζερόμ Πάουελ να διαχειριστεί διαφορετικές απόψεις μετά από δύο μειώσεις επιτοκίων νωρίτερα φέτος. Ο Διοικητής της Fed, Στίβεν Μίραν, ανέφερε τη Δευτέρα ότι μια μείωση 50 μονάδων βάσης μπορεί να είναι κατάλληλη για τον Δεκέμβριο.

Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία της περασμένης εβδομάδας τόνισαν την οικονομική πίεση, με τις ΗΠΑ να χάνουν θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο και το καταναλωτικό κλίμα να υποχωρεί σε χαμηλό 3,5 ετών από τις αρχές Νοεμβρίου. Από την πλευρά τους, οι traders εκτιμούν ότι η πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες τον επόμενο μήνα κυμαίνεται στο 64%.