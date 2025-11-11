BBC: «Πολύ υπερήφανος» για τους δημοσιογράφους του δικτύου, ο απερχόμενος γενικός διευθυντής

Ο Ντέιβι, ο οποίος ήταν γενικός διευθυντής του BBC από το 2020, επιχείρησε επίσης να κατευνάσει τις ανησυχίες σχετικά με το μέλλον του δικτύου.

Ο απερχόμενος γενικός διευθυντής του BBC δήλωσε «πολύ υπερήφανος» για τη δημοσιογραφία του δικτύου, δύο ημέρες αφού παραιτήθηκε έπειτα από κατηγορίες για μεροληψία και απειλές για προσφυγή στη δικαιοσύνη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Είμαι πολύ, πολύ υπερήφανος για τους δημοσιογράφους μας σε αυτό το κτίριο. Κάνουν δουλειά που θεωρώ ότι είναι απίστευτα σημαντική», δήλωσε σήμερα ο Τιμ Ντέιβι μιλώντας για πρώτη φορά μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του την Κυριακή.

«Κάνουν υπέροχη δουλειά», σχολίασε.

Την Κυριακή παραιτήθηκε επίσης η διευθύνουσα σύμβουλος του τμήματος ειδήσεων του δικτύου, προκαλώντας τη μεγαλύτερη κρίση τους κόλπους του εδώ και δεκαετίες και κυριαρχώντας στα πρωτοσέλιδα του βρετανικού Τύπου.

Ο Ντέιβι, ο οποίος ήταν γενικός διευθυντής του BBC από το 2020, επιχείρησε επίσης να κατευνάσει τις ανησυχίες σχετικά με το μέλλον του δικτύου.

«Το BBC θα τα πάει πολύ καλά και στηρίζω τους πάντες στην ομάδα», είπε ο Ντέιβι.

Χθες Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε το BBC με προσφυγή στη δικαιοσύνη μετά το μοντάζ που έκανε το δίκτυο σε ομιλία του το 2021, την ημέρα που υποστηρικτές του εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, κάτι το οποίο το BBC χαρακτήρισε χθες, Δευτέρα, «λάθος κρίσεως».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ