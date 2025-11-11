Κεφαλογιάννης: Η Ελλάδα στη νέα ΚΑΠ θα εξασφαλίσει χρηματοδότηση άνω των 19 δισ. ευρώ

Για «σημαντική νίκη του ΕΛΚ και της Ελλάδας για τη νέα ΚΑΠ και τους Έλληνες και Ευρωπαίους αγρότες» κάνει λόγο ο ευρωβουλευτής του ΕΛΚ και της ΝΔ.

Ως «σημαντική νίκη του ΕΛΚ και της Ελλάδας για τους Έλληνες και Ευρωπαίους αγρότες» χαρακτηρίζει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2028-2034) όπου περιλαμβάνεται και η πρόταση για απλοποίηση των κανόνων της νέας ΚΑΠ ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης, με τη χώρα μας να εξασφαλίζει χρηματοδότηση άνω των 19 δισ. ευρώ.

«Μετά από τέσσερις μήνες εντατικών διαβουλεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πέτυχε μια σημαντική νίκη για τους αγρότες και τις Περιφέρειες της Ευρώπης. Οι προτάσεις της Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2028-2034) και τα Εθνικά Σχέδια ενσωματώνουν τις βασικές θέσεις του ΕΛΚ και της ελληνικής κυβέρνησης» τόνισε ο κ. Κεφαλογιάννης.

«Ως μέλος της Επιτροπής Γεωργίας του ΕΚ, συναντήθηκα στις Βρυξέλλες με τον Επίτροπο Γεωργίας Κρίστοφ Χάνσεν στις 15 Οκτωβρίου. Του έθεσα τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς που είχαμε ως ΕΛΚ και ως χώρα, για τις περικοπές στη χρηματοδότηση της ΚΑΠ. Οι θέσεις μας δικαιώθηκαν, καθώς οι πόροι για τους αγρότες σε Ελλάδα και Ευρώπη επανέρχονται στο επίπεδο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου για την ΚΑΠ» πρόσθεσε.

«Οι Έλληνες αγρότες και αλιείς μπορούν πλέον να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια. Οι προσπάθειές μας για να διασφαλιστεί μια δίκαιη, αποτελεσματική και βιώσιμη αγροτική πολιτική απέδωσαν καρπούς. Η Ελλάδα στη νέα ΚΑΠ θα εξασφαλίσει την ίδια χρηματοδότηση με την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Ποσά που θα ξεπεράσουν τα 19 δισ. ευρώ» συμπλήρωσε.

»Η Ευρώπη χρειάζεται μια Κοινή Αγροτική Πολιτική που στηρίζει αυτούς που παράγουν, που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο και την ελληνική γη. Πρόκειται για μια καθαρή νίκη για τους αγρότες και τις τοπικές κοινωνίες της Ελλάδας και της Ευρώπης. Ένα σημαντικό σημείο εκκίνησης για τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν, με στόχο να εξασφαλιστεί μια πραγματικά ενιαία, δίκαιη και ανθεκτική ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική για την επόμενη δεκαετία» υπογράμμισε.

Οι προτάσεις της Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2029-2034) και τα Εθνικά Σχέδια ενσωματώνουν τις βασικές θέσεις του ΕΛΚ και της ελληνικής κυβέρνησης: