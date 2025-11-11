Ψάλτης: Η Ελλάδα δεν είναι απλώς μέρος της παγκόσμιας ανακατάταξης - Είναι μέρος της λύσης

Η Alpha Bank γεφυρώνει την ελληνική οικονομία με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα είπε ο CEO της τράπεζας στο 8ο Athens Investment Forum.

Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να γίνει μέρος της λύσης στο διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και γεωπολιτικό παγκόσμιο τοπίο, δήλωσε ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, από το βήμα του Athens Investment Forum, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

«Ζούμε σε μία εποχή όπου οι βεβαιότητες του χθες μετατρέπονται στις προκλήσεις του αύριο», τόνισε ο κ. Ψάλτης, σημειώνοντας ότι η παγκόσμια οικονομία αλλάζει με ρυθμούς που καμία προηγούμενη γενιά δεν έχει βιώσει. Αναφέρθηκε, μάλιστα, στις γεωπολιτικές εντάσεις, στη διαρκή αντιπαλότητα ΗΠΑ-Κίνας και στις αναταράξεις των εφοδιαστικών αλυσίδων, επισημαίνοντας ότι «η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τα όρια της παραγωγικότητας και τους όρους του ανταγωνισμού».

Η Ελλάδα με ισχυρά «αντισώματα» και προοπτική ηγετικού ρόλου

Ο επικεφαλής της Alpha Bank υπογράμμισε ότι, παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα διαθέτει πλέον μακροοικονομική σταθερότητα, αναβαθμισμένη πιστοληπτική ικανότητα και ισχυρή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. «Η αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους δημιουργεί ισχυρά αντισώματα απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις, τα οποία πρέπει να διαφυλάξουμε ως στρατηγικό πλεονέκτημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάλεσε για ενίσχυση της παραγωγικότητας και της κλίμακας των ελληνικών επιχειρήσεων: «Πρέπει να μεγαλώσουμε τις επιχειρήσεις μας, να ενώσουμε δυνάμεις, να προσελκύσουμε κεφάλαια που θα μείνουν και θα χτίσουν παραγωγή», τόνισε, επισημαίνοντας τη σημασία της καινοτομίας, της συνεργασίας και των στρατηγικών επενδύσεων.

Ανθρώπινο κεφάλαιο και επενδύσεις με αξία

Ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε στην ανάγκη επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο, μέσα από τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και των γυναικών και τον επαναπατρισμό των Ελλήνων επιστημόνων.

Τόνισε επίσης τη σημασία προσέλκυσης Αμέσων Ξένων Επενδύσεων υψηλού πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος, όχι μόνο στον τομέα του real estate αλλά και στη βιομηχανία, την τεχνολογία και την πράσινη μετάβαση. «Η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και έχει όλα τα εφόδια να μετατραπεί σε περιφερειακό κόμβο ενέργειας, υποδομών και εμπορίου», ανέφερε.

Η Alpha Bank ως γέφυρα προς την Ευρώπη

Αναφερόμενος στη στρατηγική κατεύθυνση της Alpha Bank, ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε ότι η Τράπεζα «εντάσσεται σε ένα πανευρωπαϊκό τραπεζικό όραμα», μέσα από τη συνεργασία της με τη UniCredit, τον όμιλο με τη μεγαλύτερη γεωγραφική παρουσία στην Ευρώπη. «Η συνεργασία αυτή φέρνει την ελληνική επιχειρηματικότητα πιο κοντά στις ευρωπαϊκές αγορές, παρέχοντας πρόσβαση σε 16 επιπλέον χώρες και ενισχύοντας την εξωστρέφεια των Πελατών μας», τόνισε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Τράπεζα στηρίζει τις μεγάλες επενδύσεις που διαμορφώνουν το μέλλον στις υποδομές, την ενέργεια και τον τουρισμό, ενώ δίνει φωνή και δύναμη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, φέρνοντας τις τραπεζικές υπηρεσίες πιο κοντά σε κάθε πολίτη.

Η αλλαγή ως στρατηγική επιλογή

Κλείνοντας, ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank αλλάζει για την Ελλάδα που αλλάζει: «Αλλάζουμε, εντασσόμενοι σε ένα πανευρωπαϊκό τραπεζικό όραμα που φέρνει την ελληνική επιχειρηματικότητα πιο κοντά στην Ευρώπη. Αλλάζουμε, στηρίζοντας τις επενδύσεις που χτίζουν το μέλλον.

Αλλάζουμε, επενδύοντας στην καινοτομία, στη βιωσιμότητα και στη στρατηγική αυτονομία της χώρας. Γιατί η αλλαγή δεν είναι συγκυρία, είναι στρατηγική επιλογή. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι απλώς μέρος της παγκόσμιας ανακατάταξης, είναι μέρος της λύσης».