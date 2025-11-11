Μητσοτάκης: Ασκούμε αποτελεσματική ενεργειακή διπλωματία προς όφελος των εθνικών συμφερόντων

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον νέο Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου στη Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής.

«Η Ελλάδα και η Θράκη, συγκεκριμένα, μετατρέπεται σε ένα διεθνές ενεργειακό κέντρο. Και η πατρίδα μας απέδειξε έμπρακτα ότι μπορεί να ασκεί πολύ αποτελεσματική ενεργειακή διπλωματία προς όφελος πάντα των εθνικών συμφερόντων», επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψη στον νέο Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου στη Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής.

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο κέντρο ελέγχου και τους χώρους του Σταθμού και ενημερώθηκε από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο του ΔΕΣΦΑ Maria Rita Galli και τον Διευθυντή Ανάπτυξης Υποδομών του ΔΕΣΦΑ Ιωάννη Χωματά για τις καινοτομίες της νέας μονάδας, καθώς πρόκειται για τον πρώτο ηλεκτροκίνητο σταθμό συμπίεσης, μηδενικών εκπομπών και έτοιμο να υποδεχθεί μείγματα φυσικού αερίου με υδρογόνο, και τη συμβολή του στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και τη σημαντική αύξηση των εξαγωγών φυσικού αερίου.

«Χαίρομαι που μου δίνεται σήμερα η δυνατότητα να επισκεφθώ μία ακόμα πολύ σημαντική επένδυση υποδομής ως προς τη διαχείριση του φυσικού αερίου στην πατρίδα μας. Ο σταθμός συμπίεσης, ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία πριν από λίγες μέρες, αυξάνει ουσιαστικά τη δυνατότητα τροφοδοσίας όχι μόνο του εγχώριου συστήματος, αλλά κυρίως εξαγωγής περισσότερου φυσικού αερίου προς τους βόρειους γείτονές μας. Η Ελλάδα και η Θράκη συγκεκριμένα μετατρέπεται σε ένα διεθνές ενεργειακό κέντρο και η πατρίδα μας απέδειξε έμπρακτα ότι μπορεί να ασκεί πολύ αποτελεσματική ενεργειακή διπλωματία, προς όφελος πάντα των εθνικών συμφερόντων», επισήμανε ο Πρωθυπουργός.

«Η παρουσία μιας τόσο μεγάλης αμερικανικής αντιπροσωπείας στην πατρίδα μας, την προηγούμενη εβδομάδα, κατέδειξε ακριβώς την κομβική σημασία της Ελλάδος, ως την αφετηρία του Κάθετου Άξονα, της δυνατότητας δηλαδή τροφοδοσίας από την Ελλάδα με αέριο το οποίο θα έρχεται με διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που θα έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι ώστε να μπορούμε να τροφοδοτούμε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Μολδαβία, η Ουκρανία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία.

Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσο σημαντική αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδος συγκροτούν αυτές οι πολύ σημαντικές επενδύσεις οι οποίες γίνονται και από τον ΔΕΣΦΑ και προσβλέπω σε ακόμα περισσότερες εθνικές επιτυχίες στο μέτωπο της ενεργειακής διπλωματίας», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Μας χαροποιεί η σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου στην Κομοτηνή, ο οποίος ολοκληρώνεται σε χρόνο ρεκόρ τριών ετών. Πρόκειται για έναν σημαντικό πυλώνα των υποδομών μας φυσικού αερίου, ο οποίος θα επιτρέπει την εισαγωγή έως και 5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως από τον τερματικό σταθμό της Αλεξανδρούπολης και τη χρήση και εξαγωγή τους είτε στη Βουλγαρία είτε στο ελληνικό σύστημα. Είναι, λοιπόν, μια πολύ σημαντική και σύγχρονη υποδομή, με μηδενικές εκπομπές, που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ασφάλειας του ηλεκτροδοτικού μας συστήματος», ανέφερε από την πλευρά της η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Maria Rita Galli.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός παρά των πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, ο βουλευτής Ευριπίδης Στυλιανής, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, και ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης.