Νικολάου (Τράπεζα Κύπρου): Ισχυρότερη πιστωτική επέκταση, στα πλάνα μας υψηλότερο payout

Σε ανοδική αναθεώρηση των ετήσιων στόχων της προχώρησε η Τράπεζα Κύπρου, μετά το ισχυρό τρίτο τρίμηνο. Βλέπει υψηλότερη πιστωτική επέκταση και χαμηλό στα καθαρά έσοδα από τόκους στο τέταρτο τρίμηνο. «Κλείνει το μάτι» για ακόμη πιο υψηλό payout από το 70% το 2026.

Σε ανοδική αναθεώρηση των ετήσιων στόχων της προχώρησε η Τράπεζα Κύπρου, μετά το ισχυρό τρίτο τρίμηνο , στο οποίο κατέγραψε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 18,5% (18,4% στο εννέαμηνο), έναντι εκτιμήσεων για 18,2% και καθαρά κέρδη στα 118 εκατ. ευρώ έναντι εκτιμήσεων του consensus για 108 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της Κύπρου βλέπει πλέον υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους, αναμένοντας να κινηθούν πέριξ των 720 εκατ. ευρώ φέτος (προηγουμένως ανέμενε κάτι λιγότερο από 700 εκατ. ευρώ για φέτος), υψηλότερη των 300 μονάδων βάσης οργανική παραγωγή κεφαλαίου, με υψηλότερο δείκτη ROTE σε «high teens» από «mid teens». Παράλληλα, αναμένει καλύτερη εικόνα σε επίπεδο κόστους προς έσοδα και κόστος κινδύνου, αναθεωρώντας τις εκτιμήσεις της σε επίπεδα χαμηλότερα του 40% (από 40% προηγουμένως) και των 40 μονάδων βάσης (από 40 - 50 μονάδες βάσης) αντίστοιχα.

Η Κύπρου κατέγραψε οργανική παραγωγή κεφαλαίου 326 μονάδων βάσης στο εννεάμηνο, εκ των οποίων οι 111 μονάδες βάσης στο τρίτο τρίμηνο. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 20,5% από 19,4% στα τέλη του 2024, με την τράπεζα να υπεραντισταθμίζει τις πιέσεις από τη λήψη πρόβλεψης για payout 70% (αντίκτυπος 2,3%), την εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου (επίπτωση 15 μονάδων βάσης) την πληρωμή κουπονιού AT1, την αύξηση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού λόγω πιστωτικής επέκτασης και άλλα (0,5% σωρευτικά). Θετική επίδραση ύψους περίπου 100 μονάδων βάσης από την αρχική εφαρμογή CRR III τον Ιανουάριο 2025.

Με βάση τον δείκτη CET1, η Κύπρου διαθέτει κεφαλαιακό πλεόνασμα 909 μονάδων βάσης, ή 948 εκατ. ευρώ (αν ανοίξει το όριο ως προς τον δείκτη CET1 στο 11,4% με βάση το μέγιστο διανεμητέο ποσό MDA). Το P2R (Pillar II requirements) αναμένεται να μειωθεί κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,5%, με ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2026, βάσει του σχεδίου απόφασης SREP. Παράλληλα, μετά το stress test, αναμένεται χαμηλότερο P2G (Pillar II Guidance) από το 2026.

Όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου κ. Πανίκος Νικολάου, ορισμένες από τις επιλογές αξιοποίησης των πλεοναζόντων κεφαλαίων περιλαμβάνουν φυσικά, ως συνήθως, ένα υψηλότερο payout από το 70% που έχουμε σήμερα και ισχυρότερη οργανική ανάπτυξη. «Μέρος των κεφαλαίων αξιοποιείται για την ανάπτυξη του διεθνούς χαρτοφυλακίου δανείων και φυσικά για την επιβράβευση των μετόχων και για ορισμένες bolt on εξαγορές. Δεν μιλάμε για κάποιο μεγάλο one off σε επίπεδο επιβράβευσης των μετόχων, αλλά θέλουμε και θα παραμείνουμε γενναιόδωροι», σημείωσε σχετικά ο κ. Νικολάου.

Σε ερώτηση σχετικά με το άνοιγμα γραφείου αντιπροσωπείας στην Ελλάδα, θέμα που είχε φέρει το insider.gr , ο κ. Νικολάου ανέφερε πως προς το παρόν το άνοιγμα της τράπεζας πραγματοποιείται μέσω της Κύπρου. Η κυπριακή τράπεζα διευρύνει το αποτύπωμά της μέσω του χαρτοφυλακίου διεθνών εταιρικών χορηγήσεων, έχοντας καθοδηγήσει για αύξηση κατά 50%, φτάνοντας στα 1,5 δισ. ευρώ περίπου σε μεσοπρόθεσμη βάση, από 0,96 δισ. ευρώ το 2024. Οι επιδόσεις στο εννεάμηνο δείχνουν πως η τράπεζα θα επιτύχει νωρίτερα το στόχο της.

Από τα τέλη Δεκεμβρίου 2024, το χαρτοφυλάκιο ενήμερων διεθνών δανείων έχει ενισχυθεί κατά 23% φτάνοντας πλέον στα 1,19 δισ. ευρώ, με τα συνολικά ενήμερα στα 10,71 δισ. ευρώ (αυξημένα κατά 6% από αρχές έτους). Η διεύρυνση του διεθνούς χαρτοφυλακίου δανείων θα γίνει μέσω και της αξιοποίησης της πελατειακής βάσης του τομέα διεθνών εργασιών, κυρίως στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η τράπεζα κατέγραψε πιστωτική επέκταση 635 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, εκ των οποίων τα 128 εκατ. ευρώ αφορούσαν διεθνείς χορηγήσεις (κυρίως Ελλάδα - εντάσσονται εταιρικές χορηγήσεις, syndicated και shipping) και τα 249 εκατ. εταιρικές χορηγήσεις. Όπως επισημαίνει η διοίκηση το διεθνές χαρτοφυλάκιο δανείων, αποτελείται κατά 50% από επιχειρηματικά δάνεια, κατά 28% από ναυτιλιακά και 22% κοινοπρακτικά. Επίσης, το 99% των νέων ανοιγμάτων στην Κύπρο από το 2016 και έπειται παραμένουν ενήμερα.

Σύμφωνα με τον CEO της Κύπρου, η αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου, θα ξεπεράσει σημαντικά τον αρχικό στόχο του 4% για φέτος και πιθανώς να είναι και υψηλότερη από το 6%, καθώς η τράπεζα διαθέτει ένα ισχυρό pipeline. «Το αν αυτό θα υλοποιηθεί ή όχι μέχρι το τέλος του έτους και ο βαθμός στον οποίο θα υλοποιηθεί εξαρτάται από την ικανότητά μας να εγκρίνουμε - εκταμιεύσουμε κεφάλαια πριν από τα τέλη του 2025 ή στις αρχές του επόμενου έτους. Έτσι, συνολικά η αύξηση δανείων για φέτος θα είναι σημαντικά υψηλότερη από το 4% που αναμέναμε».

Ως προς τα καθαρά έσοδα από τόκους, η διοίκηση αναμένει αναμένει ότι το τέταρτο τρίμηνο θα αποτελέσει «πάτωμα» (χαμηλότερο σημείο) προτού επέλθει ανάκαμψη, αλλά λόγω της «ουράς» ανατιμολόγησης που προκύπτει από τη μείωση των επιτοκίων τον Ιούνιο, ο αντίκτυπος αναμένεται να είναι μέτριος ή οριακός, αντισταθμιζόμενος εν μέρει τουλάχιστον, από την αύξηση του όγκου δανείων. «Επομένως, αναμένουμε να δούμε το τέλος της ανατιμολόγησης και εάν τα επιτόκια παραμείνουν στο επίπεδο του 2%, αναμένουμε ότι το τέταρτο τρίμηνο θα είναι το χαμηλότερο σημείο και από εκεί θα προχωρήσουμε».

Όσον αφορά τις προμήθειες, η Κύπρου συνεχίζει να καλύπτει μέσω αυτών σχεδόν το 80% των λειτουργικών εξόδων της, επομένως παραμένει ένας άκρως διαφοροποιημένος χρηματοοικονομικός όμιλος. «Αν εξαιρέσετε ορισμένα one off στοιχεία, θα δείτε ετήσια αύξηση 4%. Θεωρούμε τα μη επιτοκιακά έσοδα ως βασική πηγή ανάπτυξης για εμάς, οργανικά έχουμε κάποιες πρωτοβουλίες, το Affluent Banking, την Genius, την πλατφόρμα FX, θα αρχίσουμε να βλέπουμε την ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου στα αποτελέσματά μας, ειδικά το 2026, και αν προκύψουν οποιεσδήποτε ευκαιρίες να επιταχύνουμε και να ενισχύσουμε την οργανική ανάπτυξη, σίγουρα θα το επιδιώξουμε», ανέφερε ο κ. Νικολάου.