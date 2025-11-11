Πολιτική | Ελλάδα

Στη Ροδόπη ο Κυρ. Μητσοτάκης: Θα επισκεφθεί τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου της ΔΕΣΦΑ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται σήμερα την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας η Μαρώνεια, ενώ στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου της ΔΕΣΦΑ στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Interplast.

Στις 13.00 ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κομοτηνή, όπου θα επισκεφθεί το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής και το Μουσείο Καραθεοδωρή και στη συνέχεια θα συναντηθεί με νέους της περιοχής.

Στις 14.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το υπό κατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ.

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
