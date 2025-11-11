Ο Τραμπ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στον Άχμεντ αλ Σάρα - Παύση κυρώσεων στη Συρία για άλλες 180 ημέρες

Από τη «μαύρη λίστα» του FBI με τους καταζητούμενους για τρομοκρατία, σε μια ιστορική επίσκεψη στον Λευκό Οίκο. Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάρα, έγινε δεκτός χθες Δευτέρα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε άλλο ένα σημαντικό ορόσημο για τον πρώην τζιχαντιστή.

Με αφορμή την ιστορική επίσκεψη, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την παύση των κυρώσεων σε βάρος της Συρίας για άλλες 180 ημέρες, ενόψει της απόφασης του Κογκρέσου των ΗΠΑ για την τελική άρση τους.

Ο Σύρος πρόεδρος έφθασε στον Λευκό Οίκο στις 11:37 (τοπική ώρα, 18:37 στην Ελλάδα), χωρίς να εισέλθει από την κύρια είσοδο και χωρίς να τηρηθεί το πρωτόκολλο που συνήθως επιφυλάσσεται στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Οι δημοσιογράφοι δεν προσκλήθηκαν στο Οβάλ Γραφείο στην αρχή της συνάντησης με τον αμερικανό πρόεδρο, όπως είθισται να συμβαίνει κατά τη διάρκεια επίσημων επισκέψεων

Ο Άχμεντ αλ Σάρα έφυγε από τον Λευκό Οίκο γύρω στις 13:20 (τοπική ώρα, 20:20 στην Ελλάδα), σταματώντας για λίγο προκειμένου να χαιρετήσει υποστηρικτές του που τον επευφημούσαν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ εξέφρασε αργότερα την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του μεταβατικού προέδρου της Συρίας, αναφέροντας πως τα πάει καλά μαζί του και ότι θεωρεί πως κάνει «πολύ καλή δουλειά» στη χώρα του. «Λένε πως είχε σκληρό παρελθόν. Όλοι είχαμε σκληρό παρελθόν», σχολίασε.

Σε μια λακωνική ανακοίνωση, η συριακή προεδρία ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν «τρόπους ανάπτυξης και ενίσχυσης» των διμερών σχέσεων, καθώς και «αρκετά περιφερειακά και διεθνή ζητήματα».

Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Ενημέρωσης Χάμζα αλ Μούσταφα ενημέρωσε πως η Συρία υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία συνεργασίας με τη διεθνή αντιζιχαντιστική συμμαχία που σχηματίστηκε το 2014 με στόχο να συντρίψει το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ). «Η συμφωνία είναι πολιτική και μέχρι στιγμής δεν περιλαμβάνει στρατιωτικές συνιστώσες», διευκρίνισε.

Ο Άχμεντ αλ Σάρα ανέλαβε τα ηνία της εξουσίας στη Δαμασκό τον περασμένο Δεκέμβριο, ως επικεφαλής μιας ισλαμιστικής συμμαχίας που ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ. Έκτοτε έχει κάνει πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς η μεταβατική κυβέρνησή του επιδιώκει να βγάλει τη Συρία από τη διεθνή απομόνωση στην οποία βρισκόταν επί καθεστώτος Άσαντ.

Η Συρία ξανανοίγει πρεσβεία στην Ουάσιγκτον

Η αμερικανική κυβέρνηση γνωστοποίησε χθες Δευτέρα πως θα επιτρέψει στη de facto κυβέρνηση της Συρίας να ανοίξει ξανά την πρεσβεία της στην Ουάσιγκτον, με φόντο την επίσκεψη του μεταβατικού σύρου προέδρου Άχμεντ αλ Σάρα και τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ΗΠΑ επιτρέπουν στη Συρία να ξαναρχίσει τις δραστηριότητες της πρεσβείας της στην Ουάσιγκτον προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός ως προς τον αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας, την ασφάλεια και την οικονομία», δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η Συρία εντάσσεται στον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό

Η Συρία εντάσσεται στον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό υπό τις ΗΠΑ εναντίον της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), δήλωσε χθες Δευτέρα αμερικανός αξιωματούχος, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, εν μέσω της επίσκεψης του σύρου μεταβατικού προέδρου Άχμεντ αλ Σάρα στην Ουάσιγκτον και της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Η Συρία θα γίνει (...) το 90ό μέλος του συνασπισμού εναντίον του Ντάες, συνεργαζόμενη με τις ΗΠΑ για να εξαλειφθούν οι τελευταίοι πυρήνες του Ντάες και να τερματιστούν οι ροές ξένων μαχητών», ανέφερε ο αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο υπουργός Πληροφοριών της de facto κυβέρνησης της Συρίας, ο Χάμζα αλ Μούσταφα, μέσω X. «Η συμφωνία είναι πολιτική κι ως τώρα δεν έχει στρατιωτικές πτυχές», διευκρίνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ