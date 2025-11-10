Μητσοτάκης: Ο Daniel θα στοιχίσει πάνω από 3 δισ. - Υποχρέωσή μας να στεκόμαστε κοντά στους συμπολίτες μας

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της βελτίωσης των σχολικών υποδομών, δηλώνοντας: «Αποδίδω τεράστια σημασία στην αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών στα σχολεία». Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», μέσα από το οποίο «ανακατασκευάσαμε 431 σχολεία».

Ο τυφώνας Daniel που χτύπησε την Θεσσαλία ήταν κάτι πρωτόγνωρο όχι μόνο για τα δεδομένα της Ελλάδας και ήταν η μεγαλύτερη φυσική καταστροφή που κλήθηκε ποτέ να διαχειριστεί η χώρα μας, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας απόψε σε εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης της ΕΕΕ για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών της Θεσσαλίας, που πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών.

Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε τον ρόλο και την συνδρομή των διασωστών που η παρέμβασή τους έσωσε πολλές ζωές όπως είπε, και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής.

Ο πρωθυπουργός ανέδειξε τον ρόλο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και την συνεισφορά της στην αποκατάσταση των ζημιών και υπενθύμισε την συνεισφορά της ΕΕΕ, που χρηματοδότησε το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» με 400 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση και ανακατασκευή σε πρώτη φάση 431 σχολείων σε όλη τη χώρα, και «η συνολική δυνατότητα θα είναι να φτάσουμε στα 2000 σχολεία», όπως δήλωσε.

Ολόκληρη η ομιλία του Πρωθυπουργού

«Αγαπητή κα Πρόεδρε, αγαπητή Μελίνα, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Σεβασμιώτατοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο ελληνικό κοινοβούλιο, κύριοι Αρχηγοί, αγαπητή Μαρίζα, αγαπητέ Γιώργο, αγαπητέ Βασίλη,

Στο πρόσωπό σας καλωσορίζω σήμερα όλες και όλους τους μαθητές οι οποίοι είναι μαζί μας από τα σχολεία της Θεσσαλίας, αλλά και τους καθηγητές σας, τους γονείς σας, τους δασκάλους σας, όλους αυτούς οι οποίοι συμμερίστηκαν μαζί μας, τις πρώτες ημέρες μετά από αυτή την πρωτοφανή καταστροφή, τα συναισθήματα τα οποία με τόσο ωραία λόγια μας περιέγραψαν οι τρεις μαθητές οι οποίοι μας μίλησαν πριν.

Θυμάμαι χαρακτηριστικά, το θυμούνται και ορισμένοι εκ των Αρχηγών που ήταν μαζί μας, το τι αισθανθήκαμε την πρώτη φορά που πετάξαμε πάνω από την πλημμυρισμένη Θεσσαλία, ερχόμενοι τότε αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή - απότοκο της κλιματικής κρίσης, την οποία κλήθηκε ποτέ η χώρα μας να διαχειριστεί.

Είναι αδύνατον να σας περιγράψω την ένταση των συναισθημάτων όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο ήταν πρωτόγνωρο, όχι μόνο για τα δεδομένα της Ελλάδος αλλά και για τα δεδομένα της Ευρώπης.

Και θέλω, σε αυτή τη χρονική συγκυρία, να κάνω μία ξεχωριστή αναφορά σε όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στους διασώστες μας. Το γεγονός ότι δεν θρηνήσαμε περισσότερα θύματα από αυτή την πρωτοφανή καταστροφή οφείλεται πρώτα και πάνω απ’ όλα σε εσάς. Και θα ήθελα να τους υποδεχθούμε με ένα θερμό χειροκρότημα.

Αμέσως, αφότου αποκτήσαμε μία πρώτη αίσθηση του μεγέθους της καταστροφής που έπρεπε να διαχειριστούμε, ήταν προφανές σε εμένα ότι θα έπρεπε να αθροίσουμε δυνάμεις, εθνικούς πόρους, ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των μεγάλων δωρητών μας, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή την πρωτοφανή καταστροφή.

Θυμάμαι, όταν πρωτοτηλεφώνησα στη Μελίνα, ζητώντας της τότε τη στήριξή της και τη στήριξη της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η απάντηση ήταν αμέσως θετική. Μαζεύτηκαν πολύ γρήγορα 50 εκατομμύρια. Το αποτέλεσμα αυτής της δωρεάς παρουσιάστηκε με τον πιο ανάγλυφο τρόπο στο βίντεο το οποίο είδαμε.

Θα έλεγα ότι αυτή η συμμετοχή μάς έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να κινηθούμε και με ρυθμούς οι οποίοι ήταν πρωτόγνωροι για τα δεδομένα του ελληνικού Δημοσίου. Οι δωρεές αυτές συντονίστηκαν τότε από το Υπουργείο Υποδομών, σε συνδυασμό με την υποστήριξη των «Κτιριακών Υποδομών». Μας επέτρεψαν, με μεγάλη ευελιξία και με ταχύτητες ιδιωτικού τομέα, αλλά με προδιαγραφές οι οποίες τέθηκαν πάντα από το ελληνικό Δημόσιο, να μπορέσουμε να φτιάξουμε ξανά τα σχολεία και να τα ξαναφτιάξουμε πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν.

Και δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση, μεγαλύτερη χαρά για όλους εμάς, από το να βλέπουμε τα χαμογελαστά πρόσωπα παιδιών, δασκάλων, καθηγητών, που αισθάνονται αφενός ότι η πολιτεία δεν τους ξέχασε, ότι στάθηκε κοντά τους σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, να ακούμε από τα λόγια των νέων παιδιών για τη σημασία της έννοιας της αλληλεγγύης, για το πώς οι κοινωνίες, τοπικές αλλά και σε εθνικό επίπεδο, οφείλουν να συνενώνονται και να αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις, και για το πώς τελικά, ναι, μπορούμε, όταν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, να ξεπερνούμε οποιαδήποτε δυσκολία ως χώρα.

Δεν έχουν κλείσει ακόμα οι πληγές της Θεσσαλίας και δεν θα ήταν εύκολο να γίνει αυτό αν λάβει κανείς υπόψη το μέγεθος της καταστροφής. Έχουν γίνει, όμως, πολλά και ως προς τη στήριξη των εισοδημάτων των πληγέντων και ως προς τα σημαντικά έργα αποκατάστασης των βασικών υποδομών τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί: σιδηροδρομικά, οδικά έργα τα οποία έχουν ήδη αρχίσει και κατασκευάζονται.

Αλλά για να σας δώσω μία τάξη μεγέθους, ο «Daniel» θα στοιχίσει στην ελληνική πολιτεία τελικά παραπάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να έχουμε μία αίσθηση του μεγέθους της ζημιάς και του κόστους αποκατάστασης των υποδομών, αλλά και στήριξης του εισοδήματος και της επαγγελματικής διαδρομής των ανθρώπων οι οποίοι επλήγησαν. Αυτή, όμως, είναι υποχρέωση της πολιτείας: να στέκεται κοντά στους συμπολίτες μας όταν μας έχουν περισσότερο ανάγκη.

Και θέλω να σας πω επίσης ότι αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να μπορούμε να παρέχουμε τόσο μεγάλη στήριξη στη Θεσσαλία -ή θα το κάναμε κάνοντας μεγάλες εκπτώσεις σε άλλες πτυχές της πολιτικής μας.

Το έργο μας, λοιπόν, ως προς τη Θεσσαλία ακόμα, προφανώς, δεν έχει τελειώσει, αλλά σήμερα νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε όλοι πιο αισιόδοξοι, πιο χαμογελαστοί. Να δούμε πραγματικά τι μπορούμε να κάνουμε όταν το κράτος, η κοινωνία των πολιτών, οι μεγάλοι μας ευεργέτες μπορούν πραγματικά να συνεργάζονται για το κοινό καλό.

Θέλω να κάνω μία ξεχωριστή μνεία στον ρόλο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και του ελληνικού εφοπλισμού διαχρονικά και να ζητήσω, βέβαια, αγαπητή μου Μελίνα, και τη διαρκή και συνεχιζόμενη στήριξή σας, διότι υπάρχουν πάντα ανάγκες. Οι ανάγκες είναι πάντα περισσότερες από τις δυνατότητές μας.

Αλλά νομίζω ότι σε κάθε κρίσιμη ιστορική καμπή πρέπει να αντλούμε δύναμη και από τους ευεργέτες του παρελθόντος, οι οποίοι κατέθεσαν τον δικό τους πλούτο στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος. Και νομίζω ότι αυτή είναι πια μία υποχρέωση η οποία πρέπει να διέπει συνολικά την ελληνική κοινωνία, ξεκινώντας από αυτούς οι οποίοι με τόσο μεγάλη επιτυχία μπορούν και πλέουν στα πέρατα του κόσμου και με αυτόν τον τρόπο δίνουν τη δυνατότητα στην ελληνική ναυτιλία να σημειώνει πολύ σημαντικές και πολύ μεγάλες επιτυχίες.

Θέλω κλείνοντας να κάνω επίσης μία ξεχωριστή μνεία, μιας και είμαστε εδώ και μιλούμε για νέα σχολεία, στη σημασία την οποία αποδίδω στις σύγχρονες κτηριακές υποδομές των σχολείων μας: των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων, την λυκείων μας, των ειδικών σχολείων, των επαγγελματικών λυκείων.

Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και το συνολικό ύψος των δωρεών θα φτάσει τα 400 εκατ. ευρώ, μας έδωσε ήδη τη δυνατότητα να ανακατασκευάσουμε σε πρώτο χρόνο 431 σχολεία -αυτά έγιναν μέσα στο καλοκαίρι το οποίο μας πέρασε- και η συνολική δυνατότητά μας θα είναι να φτάσουμε ακόμα 2.000 σχολεία.

Κυρία Υπουργέ, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για μία χώρα η οποία έχει ένα σχετικά παλιό κτηριακό δυναμικό ως προς τα σχολεία.

Χαρά, όμως, παίρνω -και θέλω να κλείσω από εκεί που ξεκίνησα- από τα χαμογελαστά πρόσωπα των νέων παιδιών που θα μπουν σε ένα σχολείο το οποίο θα είναι βαμμένο, θα έχει προσβάσιμες τουαλέτες, θα έχει ωραίους χώρους άθλησης για να μπορείτε να βγείτε, να παίζετε στα διαλείμματα, θα μπορεί να έχει διαδραστικούς πίνακες, θα μπορεί να έχει γρήγορο internet.

Αυτή είναι η ελάχιστη υποχρέωση την οποία έχουμε απέναντι στη νέα μας γενιά, αλλά και απέναντι στους δασκάλους και τους καθηγητές, οι οποίοι και αυτοί παίρνουν τη δική τους ξεχωριστή δύναμη όταν βλέπουν ότι το κράτος ασχολείται με τις υποδομές της δημόσιας εκπαίδευσης.

Να κλείσω, λοιπόν, λέγοντας και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και να πω καλή συνέχεια.

Καλή συνέχεια με την έννοια του ότι, όπως είπαμε, δεν σταματάμε εδώ και προσβλέπουμε στη διαρκή σας στήριξη σε άλλα σημαντικά έργα, ώστε το αποτύπωμα της Ένωσης να μην περιοριστεί μόνο στην πολύπαθη Θεσσαλία.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Μελίνα Τραυλού: «Το σχολείο είναι το θεμέλιο της ελπίδας»

Με ένα θερμό και συγκινητικό μήνυμα προς τους μαθητές της Θεσσαλίας και τους εκπαιδευτικούς τους, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) Μελίνα Τραυλού άνοιξε την εκδήλωση προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης «Άγιος Νικόλαος».

«Είστε το μέλλον του τόπου μας. Τα τελευταία δύο χρόνια επισκέφθηκα πολλές φορές τις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας. Είδα έναν τόπο που δοκιμάστηκε σκληρά αλλά δεν έχασε το φως και την ψυχή του.

Συνάντησα ανθρώπους αποφασισμένους να ξανασταθούν στα πόδια τους· παιδιά που ανυπομονούσαν να επιστρέψουν στα σχολεία τους· εκπαιδευτικούς που κράτησαν τη φλόγα της γνώσης άσβεστη», τόνισε.

Στο επίκεντρο του λόγου της προέδρου της ΕΕΕ στάθηκε το σχολείο ως σύμβολο νέας αρχής: «Το σχολείο είναι το θεμέλιο της ελπίδας. Εκεί γεννιέται ξανά το αύριο. Τα συναισθήματα που ζήσαμε στις επισκέψεις μας δεν περιγράφονται - μόνο βιώνονται», είπε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε επίσης ότι η απόφαση για την ανακατασκευή και αναβάθμιση των σχολείων στη Θεσσαλία αποτέλεσε «μια συνειδητή πράξη απέναντι στα παιδιά, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και στις αξίες που ενώνουν διαχρονικά την ελληνική ναυτιλία με την κοινωνία».

Ευχαρίστησε όλους τους εφοπλιστές που ανταποκρίθηκαν άμεσα, σημειώνοντας πως «στη ναυτιλία των Ελλήνων δεν είμαστε των λόγων, αλλά των πράξεων. Η ναυτιλία και η κοινωνία πορεύονται πάντα μαζί».

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αλληλεγγύης

Το σχέδιο δράσης, που πήρε το όνομά του από τον προστάτη των ναυτικών, Άγιο Νικόλαο, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικές πρωτοβουλίες του ελληνικού εφοπλισμού.

Υλοποιείται με ιδιωτική χρηματοδότηση από τη ναυτιλιακή κοινότητα και περιλαμβάνει, ανακατασκευή και ενίσχυση σχολικών υποδομών, στήριξη δομών υγείας, ενίσχυση πολιτιστικών φορέων,

παρεμβάσεις σε κρίσιμες υποδομές των πληγεισών περιοχών

Όπως σημείωσε η κ. Τραυλού, το πρόγραμμα «ανήκει σε όλους - στους ανθρώπους που δεν λύγισαν, στα παιδιά που θα μορφωθούν σε σύγχρονα, φωτεινά σχολεία, στις επόμενες γενιές που θα μάθουν τι σημαίνει να προσφέρεις και να αγαπάς τον τόπο σου».

Κλείνοντας, η πρόεδρος της ΕΕΕ εξέφρασε την ευχή το έργο να αποτελέσει «σύμβολο συναίνεσης και προόδου» και να διαφυλαχθεί ως μνήμη συλλογικής προσπάθειας:

«Όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μετατρέπουμε τη δοκιμασία σε δημιουργία», σημείωσε, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα.

Η εκδήλωση επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά τη διαχρονική συνεισφορά του ελληνικού εφοπλισμού στην κοινωνία και ειδικά στην ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ναυτιλίας ως πυλώνα αλληλεγγύης και εθνικής συνοχής.