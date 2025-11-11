Κρατικά «φέσια»: Το Δημόσιο χρωστάει 3,77 δισ. ευρώ σε ιδιώτες - Πρωταθλητές τα νοσοκομεία

Στα 826 εκατ. ευρώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Τα νοσοκομεία οφείλουν 1,664 δισ. ευρώ στους προμηθευτές τους. Οι δήμοι δεν έχουν πληρώσει 240 εκατ. ευρώ σε ιδιώτες και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης χρωστάνε 612 εκατ. ευρώ σε συνταξιούχους και ασφαλισμένους.

Την ίδια ώρα, επιστροφές φόρων 826 εκατ. ευρώ βρίσκονται σε εκκρεμότητα με την ΑΑΔΕ μάλιστα να αναζητά χιλιάδες φορολογούμενους για τους επιστρέψει φόρους ύψους 178 εκατ. ευρώ που δικαιούνται.

Τα κρατικά «φέσια» μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρου ανήλθαν σε 3,77 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025 με τη μερίδα του λέοντος να κατέχουν τα νοσοκομεία.

Η ακτινογραφία των οφειλών ανά φορέα του δημοσίου το Σεπτέμβριο διαμορφώθηκε ως εξής:

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων διαμορφώθηκαν στα 1,664 δις. ευρώ από 1,627 δις. ευρώ τον Αύγουστο και 1,164 δις. ευρώ στα τέλη του 2024, καταγράφοντας αύξηση 43% μέσα σε εννέα μήνες.

Τα χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) ανήλθαν σε 612 εκατ. ευρώ, έναντι 651 εκ. ευρώ τον Αύγουστο και από αυτά τα 249 εκατ. ευρώ προέχονται από τον ΕΟΠΥΥ που εξακολουθεί να πληρώνει με καθυστέρηση τους ιδιώτες παρόχους υγείας. Παρά τη μικρή μείωση οι οφειλές των ΟΚΑ είναι αυξημένες κατά 4,6% από τις αρχές του έτους.

Τα χρέη των δήμων και περιφερειών ανήλθαν σε 240 εκατ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένα συγκριτικά με τον Αύγουστο, αλλά 3,9% υψηλότερα από τον Δεκέμβριο του 2024.

Στα λοιπά νομικά πρόσωπα του Δημοσίου σημειώθηκε αύξηση των οφειλών τους στα 222 εκατ. ευρώ, από 184 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού έφτασαν τα 205 εκατ. ευρώ από 157 εκατ. ευρώ τον περασμένο Δεκέμβριο και από το ποσό αυτό τα 169 εκατ. ευρώ αφορούν καθυστερήσεις στις πληρωμές ιδιωτών που συμμετέχουν σε έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Επιστροφές φόρων

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 826 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε σχέση με τον Αύγουστο (928 εκατ. ευρώ) αλλά αυξημένες έναντι του Δεκεμβρίου 2024 (731 εκατ. ευρώ). Τα 321 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους, περίπου 400 εκατ. ευρώ έμμεσους φόρους, 99 εκατ. ευρώ έχουν να κάνουν με μη φορολογικά έσοδα ενώ 178 εκατ. ευρώ δεν μπορούν να εξοφληθούν είτε λόγω ελλιπών δικαιολογητικών είτε επειδή οι δικαιούχοι δεν έχουν ανταποκριθεί.

Ασυνεπείς δημόσιοι φορείς

Σε μια προσπάθεια να επιταχύνει την εξόφληση των οφειλών του Δημοσίου το υπουργείο Οικονομικών ενεργοποιεί μια νέα πλατφόρμας όπου θα καταγράφεται το ύψος, η προέλευση και η διάρκεια των οφειλών ανά φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και με βάση τα στοιχεία αυτά θα ελέγχει τις κινήσεις τους για την αποπληρωμή των χρεών και θα ζητά ξηγήσεις σε περίπτωση καθυστερήσεων.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι φορείς που αποδεικνύονται ασυνεπείς θα τίθενται υπό αυξημένη εποπτεία και τα στοιχεία τους θα δημοσιοποιούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα.