Πρεμιέρα για το επίδομα θέρμανσης: Τα βήματα στην πλατφόρμα myΘέρμανση

Ποιοι και πώς θα λάβουν έως 1.200 ευρώ. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Οι ημερομηνίες πληρωμής του επιδόματος.

Τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα θέρμανσης έχουν τα νοικοκυριά από σήμερα καθώς η ΑΑΔΕ ανοίγει την πλατφόρμα myθέρμανση.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους λήγει στις 5 Δεκεμβρίου 2025, ενώ έως τις 23 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ. Μάλιστα, μπορεί να φθάσει έως και 1.200 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Τα βήματα

Για να εξασφαλίσουν το επίδομα θέρμανσης, τα νοικοκυριά θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myΘέρμανση, με χρήση των κωδικών TAXISnet.

2. Στην αίτηση δηλώνονται στοιχεία όπως:

Ο ΑΦΜ του αιτούντος προσώπου - υπόχρεου φορολογικής δήλωσης.

Το ονοματεπώνυμό του.

Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του.

Η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία.

Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας

Η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος.

Τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου) λαμβάνονται, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE.

3. Πριν την οριστικοποίηση της αίτησης, πρέπει να δηλωθεί ο ΙΒΑΝ του δικαιούχου, όπου θα πιστωθεί το επίδομα.

4. Το επίδομα αφορά αγορές πετρελαίου θέρμανσης, μπλε κηροζίνης, φυσικού αερίου, υγραερίου, θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας, για αγορές που πραγματοποιούνται από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026. Ειδικά για πετρέλαιο θέρμανσης, οι αγορές υπολογίζονται από 15 Οκτωβρίου, ενώ για ξύλα και πέλετ από 1 Ιουνίου 2025.

Σημειώνεται ότι κάθε δικαιούχος επιδοτείται μόνο για ένα είδος καυσίμου.

5. Αν στην πολυκατοικία κάθε διαμέρισμα έχει δικό του καυστήρα, οι ένοικοι υποβάλλουν ξεχωριστές αιτήσεις, με τα παραστατικά αγοράς.

6. Οι ημερομηνίες πληρωμές του επιδόματος είναι οι εξής:

Έως 23 Δεκεμβρίου 2025: προκαταβολή και πληρωμή για αγορές με τιμολόγια έως 30 Νοεμβρίου 2025, με καταχώριση στοιχείων έως 5 Δεκεμβρίου.

Έως 29 Μαΐου 2026: πληρωμή για αγορές καυσίμων (ή πέλετ και ξύλων) έως 15 Απριλίου 2026, εφόσον έχουν δηλωθεί έως 30 Απριλίου 2026.

Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, θα γίνει επιπλέον πληρωμή έως 31 Ιουλίου 2026.

7. Το επίδομα θέρμανσης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο.

8. Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για να χαρακτηριστεί κάποιος δικαιούχος, πρέπει να πληροί τα παρακάτω: