Χρυσοχοΐδης: Έρχονται κάμερες πάνω στους αστυνομικούς - Τον Ιούνιο η εγκατάσταση των 1.000 στους δρόμους

Σε λίγες μέρες το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα φέρει ένα νομοσχέδιο για την τοποθέτηση body καμερών πάνω στους αστυνομικούς, είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Στην τοποθέτηση καμερών στους δρόμους αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας πως «είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθηθεί μια διαδικασία για τους διαγωνισμούς με την τοποθέτηση καμερών στους δρόμους».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ενημέρωσε ότι του χρόνου τον Ιούνιο θα αρχίσει η εγκατάσταση των 1.000 καμερών, οι οποίες θα λειτουργούν με ευθύνη του υπουργείου Υποδομών. «Μέσα από αυτές θα λειτουργεί και η ΕΛΑΣ, η οποία θα επιβάλλει τα πρόστιμα ηλεκτρονικά», δήλωσε.

«Οι κάμερες της Περιφέρειας Αττικής ήταν να τοποθετηθούν τώρα, αλλά αντιλαμβάνομαι υπάρχουν κάποια προβλήματα που δεν γνωρίζω ακριβώς», συμπλήρωσε ο υπουργός υπογραμμίζοντας πως σε λίγες μέρες το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα φέρει ένα νομοσχέδιο για την τοποθέτηση body καμερών πάνω στους αστυνομικούς.

Ερωτηθείς για τυχόν καθυστερήσεις εκ μέρους της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε: «Υπάρχει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Οι ρυθμοί πολλών αρχών και πολλών υπηρεσιών είναι πάρα πολύ αργοί και ορισμένες φορές αντιδρώ κι εγώ επειδή υπάρχει μια χαλαρότητα συνολικότερη στα πράγματα, η οποία είναι εξοργιστική. Έχει σημασία να δούμε πώς μπορεί το Δημόσιο να λειτουργεί πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά».

Στη φυλακή όποιος σηκώνει όπλο σε κοινωνική εκδήλωση

Αναφορικά με τις εξαγγελίες του με αφορμή το αιματηρό περιστατικό με τους 2 νεκρούς στα Βορίζια Κρήτης, ο υπουργός σημείωσε πως «πρέπει να τελειώνουμε με την αντίληψη της ανοχής, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η αστυνομία δεν θα αφήσει τους νταήδες και τους μαφιόζους». «Θα γίνουν εκτεταμένοι έλεγχοι και σε συγκεκριμένες οικογένειες για να ξεριζωθεί το κακό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τα μέτρα για την οπλοκατοχή, δήλωσε ότι θα ψηφιστεί διάταξη που θα καλεί όλους να παραδώσουν τα παράνομα όπλα, κάτι που είναι κακούργημα, και αν τα έχουν παράνομα, θα οδηγηθούν στη φυλακή. Πρόσθεσε επίσης όποιος σηκώσει όπλο σε κοινωνική εκδήλωση θα οδηγείται στο αυτόφωρο και στη φυλακή.

