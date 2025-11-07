ABN Amro: Η «ύστατη λύση» που μπορεί να βγάλει τη Γαλλία από το αδιέξοδο του προϋπολογισμού

Οι αναλυτές της ABN Amro εκτιμούν ότι, ως ύστατη λύση, η κυβέρνηση θα μπορούσε απλώς να επεκτείνει τον ισχύοντα προϋπολογισμό και για το 2026, με κόστος 11 δισ. ευρώ για την οικονομία της Γαλλίας.

Ο προϋπολογισμός του 2026 εξακολουθεί να… αγνοείται στη Γαλλία, και οι αναλυτές της ABN Amro εκτιμούν ότι ο Γάλλος Πρωθυπουργός είναι πιθανό να υποχρεωθεί να καταφύγει σε εναλλακτικές επιλογές.

Με δεδομένο ότι ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θα αποφύγει να χρησιμοποιήσει το άρθρο 49.3 προκειμένου να παρακάμψει τη Βουλή, μια άλλη επιλογή, σε περίπτωση που η Εθνοσυνέλευση αποτύχει να λάβει απόφαση έως τις 23 Δεκεμβρίου, θα ήταν η εφαρμογή του προϋπολογισμού μέσω κυβερνητικών διαταγμάτων (γνωστών ως «ordonnances»).

Αν ακολουθηθεί αυτή η πρωτοφανής διαδικασία, το αρχικό σχέδιο νόμου που υπέβαλε η κυβέρνηση θα υιοθετηθεί ως έχει, δηλαδή με στόχο τη μείωση του ελλείμματος στο 4,7%. Αν και αυτό μπορεί να φαίνεται θετικό από δημοσιονομική άποψη, αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρων εκλογών, καθώς πολλοί βουλευτές θα θεωρούσαν την προσέγγιση αυτή αντιδημοκρατική.

Ήδη ο επικεφαλής των Σοσιαλιστών έχει διαμηνύσει ότι αν τέτοια διατάγματα λειτουργήσουν ως «υποκατάστατα» του άρθρου 49.3, τότε θα ακολουθήσει πρόταση μομφής.

Οι αναλυτές της ABN Amro εκτιμούν ότι, ως ύστατη λύση, η κυβέρνηση θα μπορούσε απλώς να επεκτείνει τον ισχύοντα προϋπολογισμό και για το 2026. Αυτό θα αποτελούσε, όπως εξηγούν, αρνητικό σενάριο από την άποψη της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Κάτι τέτοιο θα κόστιζε περίπου 11 δισ. ευρώ στην οικονομία της Γαλλίας, επιδεινώνοντας περαιτέρω το δημοσιονομικό έλλειμμα, που εκτιμάται ότι θα αυξανόταν γύρω στο 5,5% σε αυτή την περίπτωση.

«Ωστόσο, ακόμη και αυτό θα ήταν προτιμότερο από μια νέα πρόωρη εκλογική αναμέτρηση, η οποία θα οδηγούσε σε αναζωπύρωση της αβεβαιότητας και πιθανώς σε μια κυβέρνηση με μικρό ενδιαφέρον για τη δημοσιονομική εξυγίανση» αναφέρουν χαρακτηριστικά. Προσθέτουν ότι «ο κίνδυνος μιας νέας πρόωρης εκλογής παραμένει υψηλός, αν και δεν αποτελεί το βασικό μας σενάριο» κι αυτό διότι, όπως εξηγούν, το μόνο κόμμα που θα είχε όφελος από μια τέτοια εξέλιξη είναι ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός. Κατά συνέπεια, τόσο οι Κεντρώοι όσο και τα κόμματα της Αριστεράς έχουν κάθε λόγο να την αποφύγουν.