Μέτρα για την οπλοκατοχή ανακοινώvει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Πώς θα δίνονται οι άδειες. Τι αλλάζει στους ελέγχους. Όσα προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Mέτρα για την αυστηροποίηση του πλαισίου της οπλοκατοχής θα ανακοινώσει «πολύ σύντομα, δηλαδή ενδεχομένως και τις επόμενες δυο - τρεις μέρες» ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Αναφερόμενος στο μακελειό που σημειώθηκε στα Βορίζια, μιλώντας στο MEGA, επεσήμανε πως σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις από το πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή, για τον τρόπο που δίνονται οι άδειες αλλά και για τους ελέγχους που θα γίνονται.

«Και οι ανακοινώσεις αυτές δεν θα είναι λόγια του αέρα. Γιατί είναι ο Πρωθυπουργός επί των ημερών του οποίου έχουν γίνει, έχουν συμβεί οι μεγαλύτερες επιτυχίες στο κομμάτι της προστασίας των πολιτών, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι υπάρχει κυβέρνηση που θα πατήσει ένα κουμπί και θα εξαφανίσει την εγκληματικότητα. Όλα αυτά αξιολογούνται συγκριτικά. Να αναμένουμε ανακοινώσεις και πρωτοβουλίες» τόνισε.

«Και την οπλοκατοχή και όλα όσα έχουν να κάνουν με περιοχές που πρέπει να έχουν μία ειδική αστυνόμευση, δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι στην Κρήτη συλλήβδην είναι εγκληματίες, παραβατικοί ή σε κάποια άλλη περιοχή. Είναι λάθος να στοχοποιούμε συλλήβδην κατοίκους μιας περιοχής. Για όνομα του Θεού. Όμως, τα είπε πάρα πολύ αναλυτικά και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης» πρόσθεσε.

Θα υπάρχει ουσιαστικά μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη και μια σειρά από άλλα επεσήμανε ο Π. Μαρινάκης. «Και νομίζω ότι εδώ, επειδή άκουσα και όσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης -και εκείνος Κρητικός- θεωρώ ότι και ο πρωθυπουργός και ο κ. Ανδρουλάκης και άνθρωποι ανεξαρτήτως κομμάτων πρέπει να συνταχθούμε, να είμαστε στην ίδια σελίδα. Δεν νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας χωρίζει» συμπλήρωσε.

«Να ακούσουμε και αυτά τα οποία θα ειπωθούν και από τα υπόλοιπα κόμματα και να πάρουμε πρωτοβουλίες κοινές γιατί θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε, θα έχουμε τέλος πάντων ένα καλό ικανοποιητικό αποτέλεσμα συγκριτικά με το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια; Γιατί είμαστε η κυβέρνηση επί των ημερών της οποίας μπήκε μια τάξη στα γήπεδα μετά από πάρα πολλά χρόνια υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα» δήλωσε.

«Μπήκε μια τάξη στα πανεπιστήμια για πρώτη φορά ξεκίνησε μια ακαδημαϊκή χρονιά χωρίς κατάληψη και με βάση και τον απολογισμό που έκανε η ΔΑΟΕ μέσα σε ένα χρόνο, έναν χρόνο, είχαμε την εξάρθρωση πάνω από 130 εγκληματικών οργανώσεων, 2.500 ταυτοποιήσεις δραστών, 1.800 συλλήψεις, 600 προφυλακίσεις. Και δεν είναι μόνο το ελληνικό FBI» συνέχισε.

«Είμαστε η κυβέρνηση που έχουν εξαρθρωθεί επί των ημερών της κυκλώματα σε εφορίες, σε φυλακές, κυκλώματα γύρω από παράνομες συνταγογραφήσεις, γύρω από πολεοδομίες από τη δημοτική αστυνομία. Το ξαναλέω, θα συνεχίσουν κάποιοι να είναι παραβατικοί, αλλά ξέρουν πλέον ότι έχει αλλάξει κι ο ποινικός κώδικας και έχει αλλάξει και η φιλοσοφία του κράτους επί των δικών μας ημερών» κατέληξε.